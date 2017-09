Vos pieds sentent-ils terriblement, un peu ou pas du tout ? Un impitoyable robot-chien japonais dresse le verdict en quelques secondes. Avec sa truffe électronique, cet animal artificiel développé par la jeune pousse nippone Next Technology réagit différemment en fonction du niveau de puanteur des pieds.

Les Japonais sont extrêmement sensibles aux odeurs, mais, contrairement aux Occidentaux, ils utilisent assez peu de déodorants et parfums.

De plus, au Japon, on retire très fréquemment ses chaussures: dès qu'on rentre chez soi, chez des amis, sur le lieu de travail parfois et dans de nombreux restaurants.

Sentir des pieds est donc gênant.

Le chiot "Hana-chan", de 15 cm de long, se prononce en adoptant des postures différentes en fonction du niveau ressenti: il s'accroupit tout content si vos petons sentent bon et va jusqu'à s'effondrer si la pestilence est insupportable.

La même société avait déjà développé une précédente version, et celle qui sera mise en vente prochainement sera capable de pulvériser du déodorant.

Prix envisagé: plus de 1.000 euros.