Selon le média The Verge , la porte-parole du réseau social aurait confirmé qu'ils étaient en train de tester cette nouvelle option pour les téléphones Adroid et IOS. Cela permettrait de ne pas être radical au point de devoir bloquer une personne que vous ne souhaitez pas voir vous suivre sur Instagram.Pour voir si cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible sur votre smartphone, rendez-vous dans la liste des personnes qui vous suivent. Si vous remarquez un symbole formé de trois petits points à côté des profils, c'est que vous pouvez les supprimer. Il suffit de cliquer sur ces trois petits points et vous aurez la possibilité de les retirer de votre liste de followers sans qu'ils le sachent.