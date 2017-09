Digital Bulbme veut aider ses membres à partager… valeurs et enseignements

Si Facebook a été créé pour réunir les amis et… générer du chiffre d’affaires publicitaire, il est des réseaux dont les objectifs sont plus ambitieux. C’est le cas du réseau Bulbme, dédié "au partage de contenus inspirants", qui vient d’être lancé en Belgique francophone par une petite équipe composée de Jean-Charles della Faille (ex-homme de pub), Emmanuel Gervy, consultant IT et Clara Martins, qui dirige une société active dans la mode équestre. Cette dernière s’occupera du développement stratégique et de la levée de fonds (il faut bien vivre !). "La plateforme est d’abord lancée en version alpha en Belgique francophone afin de tester, valider et affiner son concept avant de l’étendre à toute la francophonie puis aux pays anglo-saxons", explique Jean-Charles della Faille dans une présentation.

En fait, Bulbme (éclaire -moi !, de "bulb" l’ampoule) reprend des "posts" des membres à propos d’expériences positives, de "trucs" utilisés au boulot pour se détendre, pour être plus productif en conservant son équilibre, des pensées, des dictons inspirants… Les inspirations à partager le sont sous une série de thèmes (31 valeurs universelles) à choisir, comme la découverte, la bienveillance, l’affirmation de soi, en passant par l’humour ou encore l’harmonie. A tester !