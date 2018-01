Stefan Grosjean a l’enthousiasme des jeunes entrepreneurs débutants. Ce fils de père liégeois et de mère flamande, qui a grandi à Courtrai, a pourtant 54 ans. Dont plus de la moitié passée dans le monde de l’entreprise. Il a créé sa première boîte, EnergyICT, à 28 ans, l’a "très bien" revendue vingt ans plus tard, avant de rebondir avec la start-up Smappee à partir de 2012.