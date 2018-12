La Libre teste régulièrement du matériel technologique et en propose la critique sous forme d'articles. Ces produits sont choisis en fonction de leurs spécificités techniques, de leur coût, mais aussi de l'intérêt qu'ils suscitent auprès du grand public ou de nos journalistes.

Pour transporter les signaux télécom, il n’y a pour l’instant que deux moyens : le fil et les ondes aériennes. Ces dernières ont un gros inconvénient.. Prenons l’exemple du réseau Internet. Toutes les données sont transportées jusqu’à votre modem via un fil de cuivre ou prochainement une fibre optique. De là, il est transmis dans l’espace via le Wi-Fi pour atteindre l’antenne de votre smartphone ou tablette. Dans un immeuble, les ondes traversent mur et plafond pour connecter les différents appareils de la maison, mais alors la qualité du signal diminue. Vous avez sans doute constaté que le signal est excellent et les téléchargements rapides lorsque vous êtes situé à côté de votre modem, dans le salon par exemple, mais plus faible lorsque vous êtes dans votre chambre, surtout si elle se trouve à l’opposé de votre salon. Il existe plusieurs moyens techniques pour y remédier

© Devolo



Le premier est de placer un répétiteur. Ce petit appareil s’installe dans une prise d’alimentation, capte le signal et augmente son intensité. Le second est de placer un câble réseau dans toute la maison, mais c’est difficile à réaliser. Toutefois, dans votre maison, il existe déjà un réseau : le réseau électrique. C’est ce réseau qu’utilise la technologie du courant porteur en ligne (CPL).

Prêt pour la 8 K

La firme Devolo développe depuis de nombreuses années des produits qui utilisent les fils électriques pour transporter le signal Internet. L’installation est très facile. La méthode expliquée ici est un peu différente de celle du manuel fourni dans la boîte, mais elle est plus rapide. Installez un boîtier émetteur (mention Wi-Fi sur l’avant) dans une prise électrique de votre habitation, de préférence éloignée de votre modem pour répartir le signal et obtenir une couverture maximale. Si le kit contient un second boîtier marqué Wi-Fi insérez le aussi dans une autre prise. Ensuite, vous connectez à une sortie réseau de votre modem un câble fourni au boîtier sans mention Wi-Fi également dans une prise d’alimentation. Sa fonction est d’envoyer le signal dans votre réseau domestique. Vous attendez quelques minutes et les boîtiers sont interconnectés, sans pousser aucun bouton. Vous venez de créer un réseau Wi-Fi dans votre habitation. Vous avez donc le réseau Wi-Fi émis par votre modem et celui créé par les boîtiers, mais il ne porte pas le même nom. Si vous désirez unifier les deux, c’est très facile via l’application à télécharger Home Network Devolo. Dès lors, un seul réseau parcourra votre domicile.

Le réseau Internet est propagé par les deux boîtiers installés. Si vous en avez mis au rez-de-chaussée et le second au premier le signal est mieux réparti et la couverture meilleure. Les boîtiers Devolo Magic intègrent une nouvelle technologie : des puces "G. hn" de deuxième génération qui améliorent la vitesse et la stabilité du signal. Le transfert des données atteint un débit jusqu’à 2400 Mbits/s dans votre réseau. C’est la vitesse qui pourrait être atteinte entre les différents appareils de votre domicile. Mais attention, la vitesse de téléchargement de la vidéo ou de la musique sur Internet dépend de votre abonnement, de la capacité de votre modem et d’autres facteurs, comme le serveur sur lequel se situe le fichier que vous rapatriez ou le nombre de personnes connectées simultanément au même serveur. Si vous désirez connaître la vitesse délivrée par votre modem, lancez un test de vitesse sur le site fast.com pour speedtest.net. Vous vous rendrez compte qu’il y a encore une grande marge de progression pour votre fournisseur.

D’autres technologies sont également présentes dans les boîtiers, comme une priorité donnée aux appareils dernière génération par rapport aux plus anciens qui ralentissent les connexions, une fonction d’itinérance afin que l’appareil se connecte au boîtier les plus proches pour capter le signal le plus fort mais aussi qu’il se connecte à la meilleure fréquence. Les boîtiers utilisent la technologie du réseau maillé ou tous les appareils sont connectés entre eux pour une meilleure émission du signal.

Le système Devolo Magic existe sous différents kits. Le kit de démarrage, comprenant un boîtier de connexion au modem et un module Wi-Fi est proposé à partir de 99,90 euros.