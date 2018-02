Impossible d’échapper à la vague vertigineuse des crypto-monnaies. Les bitcoins et leurs concurrents sont partout. Mais il ne s’agit en réalité que de la partie émergée de l’iceberg. Car ce que l’on sait moins, c’est que la monnaie virtuelle est rendue possible par une technologie que certains qualifient volontiers de révolutionnaire : la blockchain. Et si les crypto-monnaies sont indéniablement son visage le plus médiatisé à ce jour, elle ne se limite pas à la finance. Loin de là. Un secteur qui a eu du mal à gérer sa transition digitale semble d’ailleurs déterminé à ne pas rater le coche : l’industrie musicale.





Dans le cadre du rendez-vous dominical " C’est pour demain ! " , LaLibre.be vous invite à découvrir pourquoi la blockchain peut tout changer pour le marché de la musique, que ce soit pour les artistes, les plateformes de streaming ou les mélomanes.