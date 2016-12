Digital Comment partager des photos avec des personnes âgées qui ne connaissent ni Facebook, ni le smartphone et ne savent même pas très bien ce qu’est Internet ? Neveo relie les uns aux autres.

Une application qui utilise les flux de communication contemporains pour atteindre la personne âgée en maison de repos. Une personne que l’âge éloigne peu à peu de la vie trépidante des plus jeunes. L’âge, et aussi un peu la maison de "repos", sur laquelle se "repose" aussi ladite génération hyperconnectée et qui perd de vue ceux qui se situent hors de son rayon d’interaction… Voici Neveo. Cette intéressante interface fut créée pour relier ces deux étages de la vie, par trois jeunes entrepreneurs belges, Simon Desbarax, Vincent Leroy et Morgane Wathelet. Ils ont développé (surtout depuis l’été 2016) Neveo qui est donc une sorte de réseau social de 3e génération, mais en version "bio" (production locale) et respectueuse de l’environnement (affectif). Explications.

Pour l’utilisateur, une appli à télécharger sur son smartphone ou une connexion via le site myneveo.com : un clic pour poster une photo, quelques mots de légende (ou pas), c’est tout, ça prend 3 ou 4 secondes et c’est gratuit. Un e-mail suggère de temps en temps d’alimenter le compte Neveo, mais pas trop, juste un petit rappel : le but n’est pas vraiment d’inonder le flux avec toutes les photos de nos dernières vacances.

Pour la maison de repos, une souscription à la licence d’utilisation Neveo. Chaque mois, elle reçoit l’envoi destiné à tous les pensionnaires pour lesquels un compte a été créé et verrouillé par un code d’accès. Code que se partageront famille et amis "posteurs". C’est, en somme, la version imprimée d’un groupe secret sur Facebook, pour ceux qui pratiquent ce réseau social.

Ces précieux envois suscitent évidemment sourires, souvenirs, questions, réminiscences et alimentent les sujets de conversation…

Pour l’instant, ce sont les maisons de repos ayant souscrit à la licence qui contactent et informent les familles. L’inverse n’est pas encore possible.

Les trois jeunes entrepreneurs désirent étendre leur champ d’action - dans un avenir très proche, confie Simon Desbarax - vers les personnes qui vivent encore à la maison. Voilà bien un tout autre chantier, ambitieux, pour connecter toujours plus et mieux les capteurs d’instantanés que nous sommes presque tous devenus grâce à nos smartphones, à des receveurs aux cheveux argentés qui les découvriront avec des étoiles dans les yeux.