« ESC : ce bouton ne vous sauvera pas d’une cyberattaque », voilà l’un des slogans qui lancent le coup d’envoi de la campagne du SPF Économie, à l’attention des PME et indépendants. Elle fait suite au mois de la cybersécurité, qui s’est déroulé en octobre. Un sujet d’actualité qui nous concerne tous...

En 2017, deux tiers des entreprises belges ont été confrontées à la cybercriminalité. Et depuis le début 2018, le budget mondial autour de la cybersécurité a augmenté de 8%. C’est dire si le sujet est brûlant.

Dans notre pays toujours, les PME et indépendants (dont le nombre s’élève à l’heure actuelle à environ un million) sont la cible de 60% des cyberattaques. Si le web regorge de conseils et recommandations de tous types pour se protéger des cyberattaques, l’information se fait souvent disparate, opaque, voire contradictoire. Afin de soutenir et d’aider les PME et indépendants dans leur quête de recommandations pertinentes, le SPF Économie, en partenariat avec la Cyber Security Coalition, a mis en ligne le site www.cybersecurityscan.be, une plateforme gratuite et simple permettant d’éviter les cyberattaques. De nombreux conseils, manuels et de la documentation y sont disponibles pour les PME et indépendants, ainsi qu’un scan permettant d’évaluer le niveau de sécurité de toute entreprise.

Quel est votre niveau de cybersécurité ?

Le scan pose une quinzaine de questions simples et rapides aux PME et indépendants permettant d’évaluer leur niveau de cybersécurité. Notamment, « Comment sensibiliser vos collaborateurs à la question de la cybersécurité ? », « Comment l’accès au réseau informatique est-il organisé ? Via quels appareils ? », « Les collaborateurs peuvent-ils se connecter au réseau depuis l’extérieur de l’entreprise ? » « Comment gérez-vous vos mots de passe ? »... A l’issue du scan, un plan d’action reprenant une série de conseils de base personnalisés est mis à disposition gratuitement. Et si votre entreprise est déjà un bon élève, n’oubliez pas que rien n’est jamais acquis en matière de cybersécurité. Pour être une véritable entreprise 2.0, d’autres conseils plus avancés peuvent être consultés dans la publication du SPF Economie « Cybersécurité - Votre entreprise est-elle prête ? » (https://economie.fgov.be/fr/publications/cybersecurite-votre-entreprise)

En quoi les cyberattaques sont-elles dangereuses ?

Les cyberattaques sont à prendre très au sérieux. En effet, elles causent des perturbations importantes allant de la dégradation de l’outil informatique à la destruction et/ou au vol des informations et données. Sans oublier l’indisponibilité du site web (très dommageable pour les entreprises recourant par exemple à la vente en ligne). Des sanctions en cas de fuite de données à caractère personnel peuvent également être appliquées, sans parler de l’atteinte à l’image auprès des partenaires, clients... L’impact financier lié à une cyberattaque peut être tel qu’il peut aussi hypothéquer la continuité des activités de l’entreprise. Pour toutes ces raisons, la plus grande vigilance s’impose pour contrer la cybercriminalité au sens large.

Trucs et astuces pour doper votre cybersécurité

· Effectuer une sauvegarde efficace de toutes ses données. Puis, les tester régulièrement de façon à les récupérer rapidement en cas de cyberattaque.

· Effectuer des mises à jour régulières des systèmes d’exploitation et des logiciels. Mais aussi des programmes antimalwares, des outils de filtrage web et des systèmes de prévention/détection d’intrusion...

· Prendre garde aux autres appareils mobiles (téléphone, clés USB, tablettes...) connectés au système.

· Sécuriser le verrouillage automatique, protéger le wifi, accéder au réseau et équipements par VPN uniquement.

· Le mot de passe aura 8 caractères au minimum, avec au moins une majuscule, des chiffres et un caractère spécial. L’astuce ? Utiliser une « phrase de passe », c’est-à-dire une petite phrase facile à retenir pour vous mais qui n’a pas de sens pour les autres. De même, n’utilisez pas le même mot de passe pour des usages personnels (Facebook...) et professionnels. Veillez aussi à changer de mot de passe tous les trois mois en modifiant par exemple une lettre ou un signe à votre phrase fétiche (sinon, gare aux oublis !)

· En cas d’incident, contactez immédiatement les organismes qui recensent les cyberattaques. La plateforme mise en place par le SPF Économie www.cybersecurityscan.be permet d’y accéder.

Le saviez-vous ?

· Le mot cybersécurité est un néologisme désignant le rôle de l'ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels.

· Les dommages de la cybercriminalité dans le monde peuvent atteindre 490 milliards d'euros par an, soit 1% de l'économie mondiale. Hacking, usurpation d'identité, vol de données... Les dérives sur le net sont omniprésentes.

Face à ces cyberattaques, l'urgence pour les entreprises est de trouver des collaborateurs qualifiés et des conseillers compétents en matière de cybersécurité. Ce secteur constitue résolument un métier d’avenir...