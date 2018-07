Digital Le réseau social Twitter a décidé, dans la nuit de jeudi à vendredi, la suppression de 10 millions de comptes considérés comme inactifs ou suspects.

De grands influenceurs, utilisateurs réguliers de tweets, sont victimes de cette 'purge'.

Aux Etats-Unis, de grandes célébrités ont vu leur nombre de followers fondre. La chanteuse Katy Perry, par exemple, a perdu 2,8 millions d'abonnés en une nuit, ont relevé nos confrères de CNN. Juste derrière elle suit Justin Bieber, dont le compte a perdu 2,7 millions de fans. Barack Obama, lui, en a perdu 2,4 millions.

Le compte de Donald Trump, très actif sur Twitter, n'a perdu que 200.000 abonnés.

Du côté des infuenceurs français, Arthur enregistre la plus grosse chute avec 400.000 utilisateurs disparus de ses statistiques. Cyril Hanouna en aurait perdu un peu moins de 100.000. Jean-Luc Reichmann perd 46.624 abonnés, Nikos Aliagas 36.758, Cyril Féraud 50.221 et Alessandra Sublet plus de 97.000.