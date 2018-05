Depuis l'explosion du scandale Facebook relatif à la sécurité des données, il est monnaie courante de faire attention à ce que différents médias ou plateformes connaissent de nous.

Intéressons-nous à Netflix.

Tout comme Facebook, Netflix possède une section privée qu'il est possible de consulter afin de se renseigner sur la politique de confidentialité. La plateforme possède bien entendu des données sur ses utilisateurs. Elle les récolte de trois manières:

1. Les donnés que vous offrez à Netflix

Lors de tout enregistrement, chaque utilisateur divulgue son nom complet, son adresse email, son moyen de paiement ainsi que son numéro de téléphone. Netflix récolte ces d'informations grâce à l'interaction avec leur centre de service ou via la participation des utilisateurs à des promotions.

2. Les données que Netflix récolte

Il est très facile pour Netflix de connaître nos goûts et nos habitudes de consommation. Automatiquement, ils peuvent savoir quel support nous utilisons (Smartphone, tablette, tv,...), mais aussi l'adresse IP, l'historique des vues, celui des recherches, les interactions avec le service client et même le port grâce auquel l'utilisateur est connecté. Et ce n'est pas tout puisque les consommations de pub, les cookies et les balises web sont aussi connues par la plateforme.

Netflix explique que ces données servent non pas à la publicité d'autres entreprises dans leurs espaces mais plutôt à optimiser la portée de sa publicité.

3. Les données collectées via des tiers

Netflix parvient à récolter des informations auprès de tiers. Ces données peuvent être en ligne ou hors ligne. Ce type d'information est d'ordre démographique.

La prudence est donc de mise si vous souhaitez que vos données soient bien protégées.