Une cyberattaque auprès de la société de cartes de crédits Equifax aux Etats-Unis pourrait avoir causé la fuite des données de 143 millions d'Américains, a indiqué l'entreprise vendredi.

Les hackers ont pu mettre la main sur les noms, les données de sécurité sociale et de naissance, les adresses et les numéros de permis de conduire des clients. Ils ont également pu saisir 209.000 numéros de cartes de crédit, et cela grâce à une faille sur le site internet de l'entreprise. Des clients canadiens et britanniques sont également touchés.

Selon le bureau de presse Bloomberg, il s'agit de l'une des plus importantes cyberattaques enregistrées.