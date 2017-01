Les « SeaBubbles » vont arriver à paris, sur la Seine, plus précisément, au mois de mars. Ces drôles d'engins, mi-flottants/mi-volants, en forme de bulle, devraient au terme de ces tests, permettre de proposer un service de taxi naviguant, avec une capacité de transport de 4 passagers, plus un conducteur. Cet appareil est entré en production après un an de développement, et il a une certaine allure, ressemblant étrangement à « L'oeuf de Karamazout » imaginé par le dessinateur de bandes dessinées Jidéhem (Sophie). Sauf qu'ici, l'engin ne vole pas, une fois qu'il prend de la vitesse, il grimpe sur ses « foils », des ailes aquatiques qui permettent de diminuer la résistance à l'eau, d'augmenter sa vitesse, et de consommer moins d'énergie.

Les concepteurs des SeaBubbles, Anders Bringdal et Alain Thébault, deux as de la glisse, en planche à voile et en voile sportive inventeur de l'hydroptère, se sont adjoints une équipe de spécialistes, dont un ancien responsable d'Airbus, un ex-Dassault aviation, et des financiers dont Henri Seydoux (Parrot).

Leur objectif : développer un moyen de transport alternatif, non polluant, insensible aux pics de trafic de la capitale française. Le développement de ce projet à Paris comporte l'installation de panneaux solaires et d'hydroliennes (sorte de radeaux pourvus de turbines immergées) en vue de recharger les batteries des SeaBubbles qui fonctionnent, on l'aura compris, avec des propulseurs électriques. Les premiers SeaBubbles prêts à l'emploi devraient voir le jour en juin de cette année, selon le calendrier fixé par l'entreprise.