Le RGPD fait exploser les demandes d'informations. Les entreprises, sur le bon chemin, tentent toujours de s'adapter au texte. Le géant du web Google fera malgré tout l'objet d'une attaque en justice de 7 organisations de consommateurs européennes.

«La situation est plus qu'alarmante, lance Monique Goyens, présidente du Bureau européen des organisations de protection de consommateurs (Beuc). Dans un communiqué de presse au picrate, la représentante du Beuc dénonce : « les smartphones sont utilisés pour espionner nos moindres faits et gestes. Ce n'est pas la société numérique dont veulent les consommateurs européens. » Et pan.

(...)