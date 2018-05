Un écran noir, des applications qui disparaissent et un ordinateur non-utilisable. Vous avez peut-être été confronté récemment à ces différents problèmes si vous utilisez Microsoft.

Ces soucis, fréquemment mentionnés sur différents forums, surviennent lors de la mise à jour sur Windows 10. "Une fois la mise à jour effectuée, Windows démarre et le problème survient", explique Thomas Veyt, manager d'une agence Mister Genius. "L'utilisateur n'a plus son fond d'écran original et toutes les applications qu'il avait. Il ne reste plus que la corbeille de l'utilisateur."

Problème : aucune solution-miracle n'a été trouvée pour l'instant. "Il n'y a pas de réelle solution qui permet de résoudre ce problème", continue Thomas Veyt. "La seule possibilité est soit de réinstaller le système pour récupérer ses données soit de créer un point de restauration. Tout cela doit se faire grâce à l'aide d'un spécialiste."

Microsoft, de son côté, dit être au courant de différents problèmes liés à plusieurs applications et travaille sur un correctif. En attendant, l'impact de ce bug est énorme. Dans leurs 15 magasins "Mister Genius", les techniciens informatiques ont déjà constaté plusieurs centaines de cas. Et ce chiffre ne va faire qu'augmenter : "Cela risque de continuer avec le temps car la mise à jour n'a pas encore été déployée sur toutes les machines. Rien qu'en Belgique, ce problème touchera facilement des milliers de personnes."

Un problème qu'il faut donc régler avec un spécialiste et qui aura un coût pour l'utilisateur. Un coût qui, selon Thomas Veyt, ne sera pas pris en charge par la multinationale américaine : "Ce serait en effet utopique de penser que Microsoft pourrait rembourser les dépenses liées à ces problèmes de mise à jour..."