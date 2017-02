Alors, iPhone 7S, 8 ou iPhone X ? La rumeur bat son plein autour du futur smartphone pommé. Si Apple suit sa logique, il nous pondra un iPhone 7S aux évolutions mineures.

Mais un phénomène d’agenda bouleverse ce canevas : cette année, l’iPhone a 10 ans. D’où l’iPhone X, qui se référerait plus au chiffre romain qu’à toute allusion coquine. Ce qui pourrait pousser Apple, confronté par ailleurs à une certaine lassitude du marché, à changer ses codes usuels. On parle en tout cas, pour le futur iPhone, d’un écran passant à l’Oled, étendu sur 5,8 pouces, et étiré sur toute la face avant du terminal. Ce qui provoquerait l’abandon du fameux bouton Home. Caméra pourvue de reconnaissance faciale et capteur Touch ID seraient, eux, intégrés à même l’écran… À suivre !

Des rumeurs, plus farfelues, parlent même d'une absence totale de boutons physiques (volume, power, mute, accueil). A la place, la marque à la pomme penserait à des "surfaces sensibles au toucher" qui seraient intégrées au métal comme l'expliquent nos confrères de France 24.