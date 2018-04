Digital Après le Sénat ce mardi, c'est face à la Chambre des représentants du Congrès américain que le PDG de Facebook doit s'expliquer de la polémique entourant l'usage des données personnelles de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs.

Pour sa défense, Mark Zuckerberg a notamment indiqué que ses propres données personnelles avaient été exploitées par Cambridge Analytica, qui est à la base du scandale dans lequel le réseau social est plongé depuis de nombreux jours.

Face à la chambre des représentants, il doit répondre de la manière avec laquelle il entend lutter contre ce genre de problèmes à l'avenir, alors que les questions posées hier au Sénat ne l'avaient pas vraiment mis en difficulté.

À ce propos, Mme Schakowsky, membre du Congrès, revient sur le fait que Mark Zuckerberg est un habitué aux excuses. Quelques phrases:

Schakowsky: "On voit que cette autorégulation ne fonctionne simplement pas. Avez-vous mis en place des deadlines?", lui lance-t-elle.

Zuckerberg: "Madame, nous nous attendions à ce que ça prenne plusieurs mois"

Schakowsky: "Des années?"

Zuckerberg: "Je n'espère pas"

La séance tourne un peu en remontrance, avec un Mark Zuckerberg qui tente de faire bonne figure et affiche un certain sang froid, devant des hommes et femmes politiques qui restent souvent vagues dans leurs questions.

"Facebook est voué à rester. Donc vous avez une obligation. Celle de protéger les données que vous collectez. Le Congrès a le pouvoir de réguler votre business et de vous pénaliser", lui a lancé pour sa part un autre membre du Congrès.

Les cas d'ingérence pourraient aussi être évoqués par la suite devant le parterre de députés.