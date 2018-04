5

On a testé le Lenovo Yoga 920

Les ordinateurs portables deviennent de plus en plus fins et plus petits. Encore un exemple avec le Lenovo Yoga 920. Avec moins de 14 mm d'épaisseur (13,95 mm exactement), il s'amincit de 0,35mm par rapport à la version numérotée 910. L'écran est un ...