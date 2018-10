C’est le soir, je m’installe dans mon canapé devant la télévision. Une longue journée de travail est derrière moi et je partage mon attention entre Grey’s anatomy et Facebook dans l’espoir de me vider la tête des soucis quotidiens. Je discute un peu sur Messenger avec des amis que je n’ai plus vus depuis un moment et je regarde avec mon œil professionnel la nouvelle publicité de la marque de chaussures à la mode.

Entre-temps, j’ai reçu les dernières nouvelles des différents sites d’informations que je suis. L’année passée, je visitais aussi ma ferme numérique, mais mes e-Plantations ont péri depuis longtemps. Peu à peu, la prise de conscience s’installe : je ne me suis plus déconnecté de Facebook depuis longtemps et je me retrouve dans un jardin clos, dans un walled garden.

Depuis sa création, nous qualifions Facebook de réseau social. Toutes plaisanteries mises à part - "les réseaux sociaux ne sont plus si sociaux" -, Facebook a dépassé ce statut et aujourd’hui, nous pouvons le nommer sans risque "médium". Un canal qui forme un écosystème en soi. Vous n’ouvrez pas votre navigateur Internet pour visiter différents sites Web, mais vous ouvrez Facebook pour utiliser les différents services proposés.

En Chine, le phénomène de ces walled gardens est connu depuis longtemps et est beaucoup plus étendu. WeChat, propriété du producteur de jeux Tencent, est le meilleur exemple en tant que plus grand réseau social du monde (plus grand que Facebook).

À partir de cet écosystème, vous pouvez faire plus que simplement chercher de vieilles connaissances : vous pouvez payer vos factures, jouer à des jeux, réserver des billets de concert, commander un taxi… Vous ne devez plus quitter l’ancien environnement qui vous est familier pour satisfaire tous vos besoins. Facebook travaille également sur toutes ces possibilités.

Pour le consommateur, il semble n’avoir que des avantages, mais ne vous laissez pas aveugler. Le cheval de Troie a également été apporté dans la ville sous les acclamations et les roulements de tambour, comme un humble cadeau de réconciliation des Grecs "vaincus". Après tout, toute cette technologie - smartphones, applications, Internet lui-même - n’était-elle pas destinée à la différenciation, à la décentralisation et à la démocratisation ?

Cette année encore, la réglementation européenne a été modifiée afin que les banques n’aient plus le monopole de nos coordonnées bancaires et que des tiers tels que des géants technologiques puissent travailler avec elles pour améliorer notre expérience. Bien sûr, un média comme Facebook aime jouer sur ce point - les services traditionnels se déplacent simplement à l’endroit où les utilisateurs sont actifs (ce qui est nécessaire pour qu’un service survive). D’abord et avant tout pour améliorer l’expérience du consommateur, mais cela signifie aussi qu’un consommateur s’enferme encore plus rapidement dans un seul écosystème.

Le danger est que si vous décidez de demander un service ailleurs, cela pourrait s’avérer impossible car l’entièreté de l’écosystème de votre autre service s’effondrerait. Il s’agit alors de tout ou de rien : soit vous choisissez le full package et vous restez dans une cage dorée qui ressemble à l’Eden, soit vous en sortez et vous devrez aller ailleurs pour tout. C’est le danger d’un walled garden.

Si Facebook (ou WeChat ou tout autre média) devient trop puissant, tôt ou tard, vous remarquerez que si vous refusez de coopérer avec ce média, vous n’aurez plus aucune autre possibilité.

Dans ma propre industrie, ce serait plus ou moins le cas : nous voulons mettre en place une campagne de marketing pour une marque et nous voulons y associer une partie numérique. Nous mettons en place des campagnes d’e-mailing, nous travaillons sur des bannières, éventuellement des clips vidéo… Tous adaptés à la fois à notre groupe cible et aux médias à travers lesquels nous voulons diffuser notre message. Aujourd’hui, nous choisissons Twitter, Facebook (dont Instagram) et Google Advertising. Si Facebook était le plus grand de tous et poussait ses concurrents hors du marché, il n’y aurait plus de choix. Nous serions alors obligés de recourir aux services de Facebook pour atteindre notre public cible.

Tout comme pour le consommateur, cela présente des avantages pour les marketeurs : vous bénéficiez d’un très large public et vous êtes quasiment certain que la qualité du service est bonne. Les inconvénients : vous devez vous soumettre complètement aux normes et aux règles de ce médium. Cette plate-forme unique peut alors déterminer (et faire monter) le prix du marché pour diffuser une publicité - des pratiques qui sont finalement payées par le consommateur.

Un walled garden offre donc des avantages et des inconvénients importants. Vous bénéficiez d’une grande facilité d’utilisation, mais en même temps, ce qui semble à l’origine être une infinité de possibilités peut rapidement commencer à être ressenti comme une limitation.

Nous constatons chaque jour que l’emprise de médias tels que Facebook et WeChat sur nos données d’utilisation augmente. Elle détermine même de plus en plus notre vision du monde : combien de personnes, par exemple, ont cessé de visiter directement les sites d’informations, pour compter sur le contenu diffusé sur Facebook ou Twitter ? Une plate-forme entièrement développée où nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin est utile, à condition que nous puissions décider par nous-mêmes de ce dont nous avons besoin.

Malheureusement, la réalité a tendance à nous prouver le contraire : la campagne électorale américaine de 2016, par exemple. La frontière entre un paradis confortable et un enfer d’intimité est petite. Ce qui rend notre vie plus facile peut aussi déterminer notre vie. Si nous devenons dépendants d’un seul média pour toutes choses, la censure et la manipulation nous guettent. En tant que consommateurs, nous devrions donc réfléchir davantage à la manière dont nous utilisons notre présence en ligne et nous poser la question : choisissons-nous un jardin paradisiaque ou une cage dorée ?