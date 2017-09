Fouad-Emmanuel Yazbeck, un Belge d’origine libanaise, vient de lancer une app ambitieuse qui veut se faire une place dans le monde balbutiant de la vidéoconférence. Foneo - c’est le nom de son bébé - est sa sixième aventure entrepreneuriale et n’est pas un bricolage effectué au fond d’un garage. Il y a déjà injecté près de 5 millions d’euros avec un partenaire et compte procéder prochainement à un tour de table plus large portant sur 15 à 20 millions d’euros.

A l’essai, sur un iPhone doté de l’app gratuite, en la faisant démarrer au départ d’une invitation reçue par mail, Foneo se distingue d’emblée par la qualité visuelle et sonore de la communication alors que trois personnes s’expriment. "Nous avons beaucoup travaillé sur les algorithmes de compression pour pouvoir utiliser le codec H264", explique Fouad-Emmanuel Yazbeck. Mais ce qui devrait séduire les utilisateurs potentiels, c’est l’ensemble des fonctionnalités supplémentaires, comme le partage d’écran, la possibilité de travailler à plusieurs sur des documents partagés, d’annoter un tableau virtuel, et cela, sur PC, Mac, iPhone, smartphones Android, etc.

Ici, on peut vraiment imaginer du travail à distance sans en redouter les soucis. Il est possible aux participants d’enregistrer tout ou partie des réunions Foneo. Le système est plus performant que Skype, plus étendu que Facetime, et moins cher que des solutions professionnelles comme celles de Cisco (Webex). Foneo, qui compte étoffer rapidement son offre de services aux entreprises, propose déjà au marché belge qui lui sert de test grandeur nature, une série de possibilités : une version gratuite permet de tester l’application avec une limitation de participants ou de durée. Une version pro illimitée ouvre les réunions à un maximum de 100 participants, pour 14,99 euros par mois. Ou plus selon les besoins.