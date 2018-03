Fruit d'une collaboration entre le géant californien de Mountain View, la SNCB (propriétaire des lieux) et BeCentral (qui loue 2500 mètres carrés répartis sur deux niveaux), cette "académie numérique" se donne pour objectif d'accueillir, dès cette année, pas moins de 10000 personnes (entrepreneurs, citoyens, ...) afin de leur faire découvrir le monde du numérique et de prendre part aux ateliers digitaux de Google. De tels ateliers sont déjà organisés à Bruxelles. Depuis 2016, ils ont permis de former 40000 personnes. La nouveauté est que Google a décidé de les centralisés à la gare... Centrale, un lieu fréquenté quotidiennement par plus de 60000 navetteurs.





L'académie numérique de Google s'ajoutera à la trentaine d'initiatives déjà hébergées au sein du campus numérique de BeCentral. Ce dernier, inauguré à l'automne, a été lancé à l'inititiative d'une groupe de 28 personnalités (dont Alexander De Croo, ministre de l'Agenda numérique, mais aussi d'entrepreneurs comme Sébastien Deletaille, Xavier Damman, Philippe Van Ophem, et d'investisseurs tels que Frank Maene ou Bart Becks). Thierry Geerts, directeur de Google Belgique, fait aussi partie des fondateurs (ce qui a évidemment aidé au rapprochement).





Le fil rouge de BeCentral, ce sont des initiatives qui veulent aider les citoyens – de tous âges, de toutes formations et de tous univers professionnels – à acquérir des compétences dans le numérique. On y retrouve notamment BeCode (formation au codage), des start-up (Sortlist, Listminut, Faqbot, Dalberg Data Insights, ...) et des projets ayant une dimension plus sociétale (Open Knowledge Belgium, Global Shapers, Citizenlab, Civic Lab, ...).