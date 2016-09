Huit médias français se lancent sur Snapchat

Digital

Huit médias français (Le Monde, Paris Match, L'Equipe, Melty, Cosmopolitan, Vice, Konbini et Tastemade) sont les premiers à se lancer jeudi sur Snapchat, réseau favori des ados, sur une nouvelle rubrique "Discover" qui propose des articles sur les pages des membres.

Ces médias, sélectionnés par le réseau, espèrent toucher les quelque 8 millions d'utilisateurs français de Snapchat, réseau de partage de messages, photos et vidéos éphémères, enrichis de stickers, filtres ou dessins, et qui pour la plupart disparaissent après lecture. Près des trois quarts des fans ont entre 15 et 34 ans.

C'est la première fois que Snapchat ouvre sa rubrique Discover dans une autre langue que l'anglais.

Depuis son lancement en janvier 2015, Snapchat Discover a attiré une vingtaine de medias aux Etats-Unis, Grande-Bretagne et Australie.

Les médias monétisent leurs publications par des publicités et partagent les revenus avec Snapchat, qui ne divulgue aucun chiffre.

Concrètement, l'utilisateur peut cliquer sur l'espace "Discover" et voir les publications des médias partenaires. Par exemple Melty, L'Equipe et Le Monde y publieront chacun une édition quotidienne, avec des contenus créés spécialement pour Snapchat, en particulier des vidéos. De même Paris Match et Cosmopolitan proposeront chaque jour une dizaine de récits exclusifs.

"Snapchat sera un mass media pour nous, grâce auquel on espère toucher des centaines de milliers de lecteurs", a commenté sur son site Olivier Levard, directeur des rédactions de meltygroup.

En devenant partenaire des médias, le réseau américain poursuit ainsi sa tentative de se diversifier au delà des messages pour davantage monétiser son audience.

Mais selon un sondage de Business Insider de 2015, la plupart des utilisateurs de Snapchat n'utilisent pas Discover ou ne l'apprécient pas.

Snapchat, qui ouvre à cette occasion un bureau en France, après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, compte 150 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde dont 100 millions regardent Discover, selon Snapchat.

Pour figurer parmi les premiers médias sur Discover, les médias français ont dû prouver qu'ils consacreraient une équipe à temps plein pour son volet Snapchat, afin d'actualiser régulièrement les contenus et de s'adapter aux contenus, selon L'Obs.

Selon le cabinet eMarketer, les recettes publicitaires de Snapchat devraient atteindre près d'un milliard d'euros en 2017.