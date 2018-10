Nous payons nos télécoms beaucoup plus cher que nos voisins européens. Face à cette injustice, Mr Telecom a décidé de réagir en revoyant nos factures à la baisse via l’achat groupé. Les inscriptions (gratuites et sans obligation d’engagement) s’effectuent via le site www.MrTelecom.be jusqu’à la fin octobre.

Après les diminutions de prix de l’énergie réalisées grâce à Mr Energie, Derek Ralet a lancé Mr Telecom. L’objectif est ici de permettre aux consommateurs de payer « le juste prix » en matière de GSM, Internet et TV.

« Il n’est pas normal que pour un même service, les gens reçoivent des factures différentes en fonction de l’opérateur choisi, explique-t-il. Nous avions déjà expérimenté avec succès l’achat groupé en matière d’énergie, aujourd’hui, nous le lançons pour les télécoms, à savoir l’offre conjointe GSM + Internet + télé. » Signalons que ce type d’initiative d’achat groupé à si grande échelle est totalement unique en Belgique.

Nos voisins paient beaucoup moins

En plus de cette inégalité financière entre opérateurs belges, les habitants des pays limitrophes paient leurs télécoms bien moins cher que chez nous. Les factures allant jusqu’à être réduites de moitié en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. De quoi « doucement » réagir !

Pourquoi cette inertie ?

Les Belges ne sont pas très aventuriers lorsqu’il s’agit de changer d’opérateur téléphonique. Peur de se faire flouer, d’effectuer des démarches administratives longues et fastidieuses... Mr. Telecom vise à éveiller les consciences afin que les Belges paient le juste prix, tout en évitant toutes les contraintes liées au changement d’opérateur. En effet, la plateforme se charge de tout : non seulement de la négociation, mais aussi du changement d’opérateur si nécessaire. La seule démarche à effectuer est de s’inscrire sur le site www.mrtelecom.be.

Quel gain espérer ?

L’idée est de faire économiser au minimum un peu plus d’une facture mensuelle. Ce sera également l’occasion de poser ses questions et de se faire conseiller sur la meilleure formule. Trop de gens sont sur des tarifs qui ne sont plus adaptés, entrainant une hausse inutile de la facture. En tout état de cause, il est important de rappeler que le participant demeure libre d’accepter ou de refuser l’offre négociée car l’inscription est gratuite et sans aucun engagement.

En d’autres termes, que des avantages !

www.mrtelecom.be