Ce week-end, La Libre vous propose un supplément de 32 pages sur l'intelligence artificielle. A découvrir dans La Libre et sur LaLibre.be !

L’intelligence artificielle est un vaste champ d’activités qui comprend de nombreuses techniques, dont la robotique, l’apprentissage par machine, la reconnaissance vocale, l’apprentissage sémantique et bien d’autres disciplines encore. Beaucoup d’entre elles sont déjà utilisées dans le marketing d’aujourd’hui, tels que l’apprentissage machine pour l’attribution en marketing digital et la reconnaissance vocale, les ‘chatbots’ pour le service à la clientèle et la recherche de produits.