iPhone 7 : semi-nouveautés, plein tarif

Il fallait réagir. Dans un marché plus resserré que jamais, après deux trimestres de recul de ventes historiques de l’iPhone (-15 % pour le trimestre bouclé en juin, par rapport à la même période en 2015…), Apple devait, au plus vite, réenclencher la machine à vendre des iPhone. Avec des nouveautés, si pas renversantes, à tout le moins, utiles. Et demandées, depuis belle lurette, par la (toujours très vaste) communauté d’Apple addicts. Ce contrat est rempli. Et bien rempli.

Face à trois demandes hurlées depuis deux ans par sa clientèle, Apple a su ne pas rester aPhone. Citons en vrac l’extension de la mémoire de stockage (exit les rikiki et totalement dépassés 16 Go de stockage, surtout lorsqu’on peut filmer en Full HD et shooter en RAW…), l’augmentation de l’autonomie du mobile (2 heures de plus promises, nous vérifierons attentivement) et l’étanchéité du smartphone (70 % des fins de vies de terminaux mobiles sont dues à une chute en milieu aquatique).

Bien entendu, il n’y a dans ces trois nouvelles caractéristiques iPhoniennes rien de révolutionnaire sur le marché. Sony – et sa gamme Xperia – pond des mobiles étanches depuis quatre ans. 95 % des smartphones Android n’ont aucun problème de mémoire, puisque munis d’un port pour carte SD. Quant à la batterie, nombreux sont les terminaux qui font mieux que l’iPhone – en tout cas sur ce point précis.

Néanmoins, il est sain de voir qu’Apple ait su, enfin, ôter ses œillères et aller dans le sens du marché.

Les iPhone 7

(4,7 pouces) et 7 Plus (5,5 pouces) embarquent, évidemment, d’autres nouveautés. Commençons par la seule qui fâche : comme présumé, le port (Jack) pour brancher un casque audio passe à la trappe.

Tout passera désormais par le connecteur Lightning. On ne pourra donc plus ET charger son iPhone 7 ET écouter de la musique… Heureusement, Apple est assez sain d’esprit que pour offrir les écouteurs (EarPods) Lightning ainsi qu’un adaptateur, pour brancher un casque traditionnel. Pour clore le chapitre son, sachez que l’iPhone 7 passe à la stéréophonie avec deux haut-parleurs. Et que des écouteurs sans-fil (AirPods) seront proposés en option, à… 179 €. D’une autonomie de 5 heures, leur fonctionnement est bluffant : ils ne disposent d’aucun bouton, et ne doivent pas être appairés – “ces choses-là appartiennent au passé”, dixit Apple. Tout est automatisé !

Au-delà, l’iPhone

7 sera évidemment plus puissant, avec une puce A10 (quad-core) qui le rend 40 % plus prompt que son prédécesseur l’iPhone 6S, et… 120 fois plus que l’iPhone premier du nom, sorti il y a près de 10 ans. L’écran est promis 20 % plus lumineux (il y avait déjà peu à lui reprocher). Les caméras font un solide bond également. En frontal, elle passe à 7 Mégapixels. En dorsal, il cale à 12 Mégapixels, mais l’appareil est totalement revu. Surtout, l’iPhone 7 Plus embarque… deux caméras sur son dos. Comme le Huawei P9 quelques mois plus tôt (en partenariat avec Leica). Mais ici, ce sont un objectif grand-angle et un téléobjectif qui travailleront de concert.

Le bouton principal passe, de son côté, à la technologie haptique. Sensible à la pression, il ne s’agira donc plus d’un bouton mécanique, cliquable.

il coûtera jusqu’à… 1129 € !

En termes de design, l’iPhone 7 évolue très peu : exit les bandes blanches (les antennes de réception du signal) qui balafraient la coque arrière du 6S, quelques affinements ci et là, rien de majeur. En revanche, il est disponible en deux nouveaux coloris : un noir laqué, et un noir mat. Les coloris argent, or, et or rose sont toujours d’actualité. Le stockage sera de 32, 128 ou 256 (!) Go. Sorti e en Belgique le 16 septembre (sortie globale, une première). Les prix belges débutent à 769 € pour l’iPhone 7 32 Go, et à 909 € pour l’iPhone 7 Plus 32 Go. Dans sa version la plus cossue, l’iPhone 7 Plus se monnayera… 1129 €. Gloups.





Super Mario va faire frétiller ses moustaches pour Apple

L’exercice de la keynote, Apple y est rompu. Ce qui ne l'empêche pas d’oser soumettre à ses millions de spectateurs des chiffres biaisés, même quand c’est gros comme une maison. Selon Tim Cook, au moment de la présentation de l’Apple Watch Series 2, ce mercredi soir, Apple était le deuxième plus gros vendeur de montres du monde, derrière Rolex. Détail qu’Apple ne nous a pas dit : la liste des concurrents (l’horlogerie de luxe, essentiellement) ne comprenait que des horlogers choisis par Apple, et non une liste exhaustive…

Ce détail illustre parfaitement un fait : si l’Apple Watch est la montre connectée la plus vendue du monde, ses performances ne sont pas à la hauteur de ce qu’Apple escomptait. L’accessoire n’est pas parvenu à rendre mainstream le wearable.

La nouvelle mouture sera-t-elle mieux armée pour y parvenir ? Elle embarque un nouveau système d’exploitation, un GPS intégré et est désormais waterproof. Pas dit que cela soit suffisant pour susciter un raz-de-marée, même si la baisse des prix de l’Apple Watch première du nom devra, elle, être suivie de près…

En soi, l’annonce de l’arrivée de Super Mario Run (la star de Nintendo) sur l’App Store (en exclusivité, malheureusement payante) avant la fin de l’année, émoustille sans doute bien plus de moustaches. Mario sur mobiles, et Shigeru Miyamoto (le papa de Mario) sur scène avec Tim Cook (le patron d'Apple), que diable, c’est gros !





