En assurance, les Insurtechs sont l’équivalent des FinTechs dans le monde bancaire. Ces start-up ont pour vocation d’enclencher une disruption dans le monde de l’assurance en y intégrant des développements technologiques pour améliorer et simplifier l’offre en assurances et en la rendant moins chère.

En Belgique, la société Qover a été lancée en janvier 2016 par Jean-Charles Velge et Quentin Colmant qui ont chacun développé antérieurement une expérience professionnelle, l’un dans le capital à risque, l’autre dans le monde de l’assurance. Financée initialement par Belcube et Callataÿ-Wouters à hauteur de 1,5 million d’euros, la société passe au mode scale-up grâce à un apport de capitaux du fonds Anthémis de l’ordre de 5,5 millions d’euros. Aujourd’hui, la société emploie 30 personnes et a été faire son show à Las Vegas devant 4 000 personnes lors de la grand-messe de l’Insurtech. "Dans la chaîne de production d’un produit d’assurance, notre activité couvre toutes les opérations en dehors de la couverture du risque prise en charge par de grands assureurs comme le Lloyds et de la distribution qui est assurée par les courtiers qui désirent travailler avec nous", explique Jean-Charles Velge (notre photo). Toutes les opérations sont effectuées de façon digitale, de la création de produits à la fixation du prix en passant par la gestion des sinistres et les opérations de marketing.

Aujourd’hui, Qover ne s’adresse pas au grand public mais aux courtiers en leur proposant des produits traditionnels ou des produits sur mesure. La société est également capable de mettre sur pied des produits dédiés pour certaines entreprises comme, par exemple, des distributeurs automobiles. Elle fournit ses services uniquement dans la branche non-vie. "Nous sommes en mesure de fournir des produits blancs que les courtiers, s’ils ont la licence, peuvent vendre sous leur label. L’Insurtech a 10 ans de retard sur les FinTechs. Cette branche demande une variété de compétences car les produits sont complexes à construire et il faut aussi bien cerner les enjeux technologiques, mais c’est un marché gigantesque", reconnaît Jean-Charles Velge.

La société propose une innovation dans le monde de l’assurance : pour ceux qui disposent d’une licence de courtage en assurances, Qover a la capacité de créer une Insurtech en… cinq minutes ! Avec l’Insurtech, l’assurance deviendra plus facile, moins chère et plus digitale.