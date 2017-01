C’est la première industrie culturelle du monde avec près de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Le jeu sur appareil mobile explose et générera le plus de revenus en 2017. La réalité virtuelle et le rétrogaming sont deux autres tendances du secteur.

Vendredi, à Tokyo, Nintendo dévoilait sa nouvelle console baptisée Switch . Un enjeu de taille pour le géant japonais du divertissement qui doit se refaire une santé après l’échec de la Wii U dont les ventes ont à peine dépassé les 13 millions d’exemplaires. La partie s’annonce serrée : en face, la concurrence - incarnée par la Playstation 4 de Sony et la Xbox One S de Microsoft - a de sérieux arguments à faire valoir.

Techniquement inférieure

Premier constat, Nintendo a fait l’impasse sur le tape-à-l’œil. Pas de réalité virtuelle ou de vraie ultra haute définition 4K à l’horizon. Techniquement, les rivaux font mieux. Autre souci de taille : le catalogue disponible lors du lancement de la Switch, en mars. "Super Mario Odyssey" et "La légende de Zelda : le souffle de la nature" , les deux franchises les plus célèbres de Nintendo, arriveront bien plus tard. C’est tout sauf idéal pour booster les ventes, surtout quand on sait que les premiers mois sont déterminants pour asseoir le succès d’une nouvelle console.

Enfin, le prix annoncé en a aussi surpris plus d’un. A 329 euros, la Switch est plus chère que la Playstation et la Xbox qui sont pourtant techniquement supérieures et disposent déjà d’un catalogue de jeux bien étoffé.