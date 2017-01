Plus de 3 800 exposants et au moins 165 000 visiteurs sont attendus : le salon annuel CES de Las Vegas, qui regroupe les principaux acteurs du secteur de l’électronique grand public, s’ouvre ce jeudi pour se clôturer dimanche. De nouvelles innovations concernant les smartphones, les objets "connectés et intelligents" de la maison ou les voitures sans chauffeur seront au programme.

Le salon, organisé par l’association américaine des technologies grand public CTA, en est déjà à sa cinquantième édition. "Les choses que je m’attends à voir vraiment partout, ce sont la réalité augmentée et virtuelle, la maison et les voitures intelligentes", indique à l’AFP Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies. "Si certains de ces espoirs et de ces rêves, comme la maison connectée et la réalité virtuelle ou augmentée, ne commencent pas à montrer des résultats, c’est vraiment symptomatique d’un problème auquel le secteur va être confronté", prévient-elle toutefois.

Les poids lourds attendus au tournant

Pour les poids lourds de l’électronique, il est ainsi devenu urgent de trouver un nouveau "relais de croissance" : le marché des smartphones et des tablettes montre des signes de saturation et les montres connectées n’ont pas encore trouvé leur public.

Beaucoup d’exposants au CES devraient ainsi miser sur le potentiel de la réalité virtuelle et augmentée dans l’industrie, le commerce ou même la médecine, même si elle risque de séduire surtout dans un premier temps les amateurs de jeux vidéo.

Les géants Samsung, Sony, LG Electronics, Panasonic, Huawei rivaliseront comme chaque année sur la taille et la résolution de leurs téléviseurs, le design de leurs smartphones ou l’intelligence de leurs appareils pour la maison.

(...)