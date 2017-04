La commission Marché intérieur du Parlement européen a voté mardi en faveur de l'interdiction du géoblocage de services en ligne. Cela signifie que les entreprises ne pourront plus empêcher les consommateurs de visiter leur site internet ou d'acheter des produits en ligne simplement parce qu'ils habitent dans un autre pays.

Le compromis ne satisfait cependant pas tout le monde. C'est une des mesures les plus importantes pour la réalisation d'un marché numérique unique, se réjouit-on du côté des sociaux-démocrates (S&D). La commission Marché intérieur a approuvé l'interdiction du géoblocage "parce que nous ne voulons pas qu'internet devienne une zone de non-droit", indique l'eurodéputée française Virginie Rozière.

Les e-books, la musique et les jeux vidéos seront à l'avenir accessibles dans toute l'UE, indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence de l'utilisateur d'internet. Les consommateurs ne verront plus non plus de variations soudaines de prix quand ils surfent sur les différentes pages nationales du même e-shop.

L'eurodéputée N-VA Anneleen Van Bossuyt s'inquiète cependant de l'impact des nouvelles règles sur les petits entrepreneurs. Les services de streaming et autres géants médiatiques comme Spotify et iTunes les obligeront selon elle à baisser leurs tarifs pour proposer les mêmes prix partout.

Les Verts et l'organisation européenne des consommateurs (BEUC) regrettent que les services audiovisuels restent exclus du champ d'application du nouveau règlement. "Les consommateurs seront toujours confrontés à ce terrible message 'cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays'", regrette l'élue allemande Julia Reda. "Nous continuons à lutter pour la fin définitive du géoblocage."