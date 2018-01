Ce dimanche soir, à quelques heures passage à l'an neuf, des dizaines de milliers d'utilisateurs de WhatsApp à travers le monde ont constaté une panne. Depuis environ 20h, il est impossible pour beaucoup d'utilisateurs d'accéder à ses conversations ou d'envoyer des messages.

Ce service de messagerie par internet est l'un des plus utilisés du monde. Un milliard de personnes l'utilisent tous les mois et 40 milliards de messages sont échangés chaque jour. Ce soir, un nouveau record de messages envoyés par internet notamment via WhatsApp devrait être atteint. Sauf si le service n'est pas rétabli pour l'heure charnière...