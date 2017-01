De plus en plus de Belges utilisent leur smartphone pour faire des achats en ligne, mais le phénomène reste relativement limité en Belgique, ressort-il d'une analyse du bureau GfK.

L'été dernier, 16% affirmaient avoir utilisé au moins une fois leur smartphone pour commander en ligne, soit quatre points de pourcentage de plus qu'un an auparavant. Le smartphone est ainsi devenu plus populaire que la tablette (14%). La plupart des achats sur internet sont toujours effectués sur un ordinateur, selon l'étude. Le smartphone arrive en première position lorsqu'il s'agit de s'informer sur un produit ou de comparer les prix, que ce soit à la maison ou en magasin.

Accessoire indispensable

"Quatre Belges sur 10 affirment avoir déjà acheté un objet en magasin après s'être informé sur leur téléphone. Un consommateur sur sept admet même que le smartphone est devenu l'accessoire le plus important lors du shopping", selon un communiqué diffusé lundi.

L'achat par smartphone à proprement parler n'est pas encore pratique courante, puisque seul 4% du budget dépensé en ligne provient d'un smartphone.

Concernant le paiement par mobile, la majorité des sondés (80%) en connaît au moins une méthode, mais beaucoup les considèrent encore comme des gadgets. "Six personnes sur 10 pensent que la technologie doit être améliorée avant d'être utilisée plus souvent. Le frein le plus important est la vie privée: un sondé sur deux est alarmé par la publication d'informations personnelles", indique le communiqué. Les petits montants inciteraient davantage au paiement par mobile, selon GfK.

L'enquête a été réalisée notamment via un questionnaire en ligne auprès de 4.000 personnes.