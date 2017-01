Apprenants du millénaire. Marc Prensky, enseignant, conférencier et chercheur Américain, les a baptisés les "Digital Natives" dans un essai paru en octobre 2001. Par cette expression, Marc Prensky a cherché à décrire l’avènement, dans le système éducatif américain, d’une nouvelle génération d’élèves et d’étudiants pour lesquels le numérique est un territoire "natif" dont ils seraient les autochtones. Selon Prensky, l’an 2000 n’a pas seulement marqué le passage d’un siècle à l’autre. Plus que cela, cette date constituerait une rupture fondamentale dans la façon dont les nouvelles générations, nées à partir des années quatre-vingt, apprennent. Leurs aînés seraient, au mieux, des "immigrants numériques", qui ne maîtriseraient les technologies qu’au prix d’un effort considérable d’adaptation. Une controverse loin d’être close.

Les enfants du numérique

Ils sont nés entre 1985 et 1995. Ils ont un rapport tout à fait spécifique à la société, à la consommation, aux marques, à la politique, aux médias,… en grande partie façonné par les technologies de l’information et de la communication. La question des "Digital Natives" et de l’appropriation supposée innée et naturelle des nouvelles technologies par les jeunes ne doit pas être universalisée. C’est une évidence de rappeler que d’être connecté dès le plus jeune âge ne garantit pas une utilisation optimale des techniques, pas plus qu’elle ne dote d’un regard distancié sur leurs utilisations. Beaucoup de jeunes se contentent de consommer les services Internet tels qu’ils leur sont proposés par l’industrie, avec peu de regard critique. On en revient à la question de l’environnement socioculturel de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication : c’est le contexte qui donne son sens à ce qui se donne à voir ou lire en ligne.

Le mythe des "Digital Natives" repose sur une généralisation hâtive et même largement abusive : tous les enfants nés dans une société colonisée par les technologies de l’information et de la communication ne possèdent pas forcément tous les mêmes aptitudes initiales. Certains vont même jusqu’à dire que les "Digital Natives" n’existent pas, si l’on signifie par cette expression qu’une génération dotée d’un cerveau "différent" serait capable de réaliser des choses impossibles pour leurs aînés, par la seule grâce du contact quotidien avec des technologies. Seuls existent des jeunes connectés, voire très connectés, qui les utilisent tantôt pour des passions générationnelles (réseautage, jeux en ligne,…) dont ils n’ont d’ailleurs pas l’exclusivité, soit pour des finalités culturelles ou documentaires. Mais ce concept de "Digital Natives", son succès médiatique et le fait qu’il se soit imposé comme une évidence semblent révélateurs de l’importance donnée aux technologies dans nos sociétés et aux vertus magiques qu’on leur prête hâtivement.