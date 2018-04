Les entreprises, petites et grandes, dépendent de plus en plus de l’Internet pour fonctionner, créer et se développer. Le succès du commerce électronique, l’Internet des objets (IoT), la fiabilité des applications d’administration et de santé en ligne,… tout cela, et bien d’autres aspects, dépendent des investissements dans la connectivité future. L’industrie des télécoms prépare actuellement les technologies dites ‘5G’qui devraient avoir vocation à prendre la relève de la 4G, toujours en cours de déploiement actuellement.

Avec quels enjeux? Analyse...

(...)