Le joli dessin ci-dessous est un caractère d’écriture issu d’une des langues officielles indiennes (dans les Etats d’Andhra Pradesh et du Telangana), le télougou… Une langue qui, pour information, fait partie des langues dravidiennes.

Peu d’utilisateurs d’iPhones ou d’ordinateurs frappés de la pomme connaissent cette lettre ou même son origine. Mais certains l’ont reçue dans des messages. et leur lecture a eu pour effet de "planter" les appareils utilisés. Le géant américain Apple a donc été forcé de payer des heures sup’ à ses développeurs iOS et MacOS, pour corriger cette faiblesse qui aurait pu être utilisée pour attaquer massivement ses machines. Et de publier rapidement une mise à jour de sécurité.