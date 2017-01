Malgré la récente taxation votée à Bruxelles, louer un bien via la plateforme collaborative Airbnb reste beaucoup plus intéressant pour un propriétaire de la capitale qu’une location classique. C’est du moins ce qu’affirme une étude de l’agent immobilier londonien Nested qui a calculé le retour sur investissement d’un même type de bien (une propriété de trois chambres) dans 75 villes différentes.

D’après Nested, un propriétaire qui loue ce type de bien, dont la valeur est estimée à plus de 350 000 euros à Bruxelles, mettra 103 mois, soit 8 ans et demi, avant de rembourser son achat s’il passe par la plateforme de location Airbnb. En louant son bien via Airbnb 24 jours par mois (l’étude a choisi un taux de 80 % de remplissage), le propriétaire bruxellois peut ainsi espérer toucher un total de 3 400 euros, contre 1 400 euros avec une location classique (voir infographie dans notre sélection LaLibre.be).

Durban en tête, Pékin à la traîne

S’il choisit cette seconde option, ce délai passera à 250 mois, soit près de 21 ans. Mais, avec une location "classique", le bailleur aura une meilleure garantie de revenus et une certaine tranquillité, là où l’hôte "Airbnb" devra être à la chasse constante aux touristes et autres visiteurs de la capitale belge pour remplir quasiment quotidiennement son bien. Les séjours "Airbnb" sont ainsi, en moyenne, de courte durée (de 2 à 3 jours).