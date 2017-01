Vous êtes nombreux à avoir reçu dernièrement un message signalant la fin de la gratuité du service de messagerie par internet WhatsApp. Décodage.

Ce message disait ceci (on vous a laissé les fautes d'orthographe, c'est important) :

"Petit conseil pour conserver WhatsApp en mode gratuit: samedi matin, whatsapp va devenir payant. Si vous avez au moins 10 contacts, envoyez leur ce message. De cette maniere, on constatera que vous êtes un utilisateur assidu et votre logo deviendra bleu (🔵) et restera gratuit. On en a parlé aujourd'hui au journal de TF1. Whatsapp coutera 0, 01 $ par message. Envoyez ce message a 10 personnes. Quańd vous l'aurez fait, la lumiere deviendra bleue ( sinon, whatsapp activera la facturation.)"

Pourquoi c'est faux ?

La réponse est simple, il suffit d'aller à la source, c'est-à-dire, sur le site officiel de WhatsApp. Il est évident que si ce genre de décision était prise par la groupe, elle serait communiquée sur son site. Or sur son site, sur la première page, WhatsApp vante son service... gratuit.

Un peu plus loin sur le site de WhatsApp, on remarque que le service de messagerie lui-même a déjà dû réagir (plusieurs fois) à cette rumeur.

"'C'est un canular. Oui, vraiment.

Nous avons reçu beaucoup d'e-mails et questions concernant des chaînes qui circulent dans notre réseau :

_WhatsApp va bientôt être payant. Il faut avoir au moins 10 contacts réguliers pour qu'elle soit gratuite ! Il faut envoyer le message que je t'ai envoyé à 10 personnes et le logo WhatsApp passe au rouge, ça veut dire que c'est gratuit. _

Sachez que c'est une rumeur et que rien n'est vrai. Même si nous sommes flattés d'apparaître dans Hoax Slayer, nous préférerions travailler sur de cools nouvelles fonctionnalités au lieu d'avoir à réfuter des histoires absurdes comme celles-ci."

De même, il est évident que les sites spécialisés comme généralistes auraient été prévenus et auraient communiqué l'information. Or, de nouveau, grâce à une recherche dans un moteur de recherche, rien n’apparaît... si ce n'est des canulars précédents sur le même thème.

Ce hoax sur WhatsApp qui deviendrait payant est d'ailleurs régulier puisque nous avons trouvé de nombreux sites internet niant l'information (exemple ici). D'une manière générale, le site HoaxBuster, vous sera toujours utile pour vérifier une information, quelle qu'elle soit.

Comment découvrir que c'est faux ?

Jusqu'ici, il n'a fallu que deux ou trois vérifications sur internet pour nous convaincre que l'annonce n'était pas crédible. Mais pour être honnête, il y a d'autres moyens qui permettent de vérifier la crédibilité de cette rumeur.

D'abord, et c'est la plus simple : la forme du message. Nous parlons ici de l'orthographe qui est importante dans la communication officielle d'une société comme WhatsApp. Dans le message ci-dessus, nous comptons une bonne dizaine de fautes ("WhatsApp" avec ou sans majuscule, "manière" sans accent, "coûtera" sans accent, "à 10 personnes" sans accent, "quand" avec un accent tout à fait improbable sur le "n", etc.).

Une autre façon de douter de cette annonce (et d'au moins la vérifier avant de la propager), c'est de vous rappeler aux bons souvenirs des chaines par mail vous menaçant, par exemple, de 77 années de malheur sexuel, ou d'attaque de votre maison par un dinosaure pour ne pas avoir propagé une chaîne semblable à celle-ci.

Enfin, dernier indice qu'on réserve à ceux qui utilisent plusieurs services gratuits de messagerie par internet (comme Facebook Messenger, Viber et donc WhatsApp). Quel intérêt aurait WhatsApp à devenir payant si d'autres services comparables offrent la gratuité... ?