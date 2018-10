Il a été lancé en grande pompe le 19 avril dernier. Innovant, élégant et performant. On veut parler de "Cowboy", vélo électrique intelligent imaginé, développé et commercialisé par trois jeunes entrepreneurs bruxellois (Adrien Roose, Karim Slaoui et Tanguy Goretti). Le pari était audacieux et risqué. Comment le marché belge, choisi pour tester l'engin avant de partir à l'international, allait-il en effet accueillir ce deux-roues connecté dont l'ambition - dixit son trio de géniteurs - était ni plus ni moins que de "transformer la mobilité urbaine et démocratiser le vélo électrique de qualité en termes de prix, de technologie et de design"...