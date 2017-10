Les solutions de sécurisation des propriétés se multiplient et de nombreux acteurs se lancent sur ce marché. C’est le cas de Somfy, mieux connu pour ses tentes solaires, volets ou stores mais qui développait déjà des systèmes d’alarme. Il propose une caméra couplée à une détection de mouvement: la Somfy One (prix: 249 €)

Le système se compose d’un petit cylindre qu’il suffit de déposer et de le raccorder à une prise de courant. L’installation et les paramétrages se réalisent depuis l’application "Somfy Protect". La procédure, étape par étape, est très bien décrite et vous prodigue des conseils de placement de la caméra en prenant compte la forme des pièces et la force du canal WiFi.

La caméra enregistre en trois formats (Full HD, HD et SD). La fluidité des images dépendra de la qualité de votre réseau. Malheureusement, il existe un décalage entre les images reçues et le direct. Vous avez la possibilité de regarder et d’écouter en "live" ce qui se passe chez vous et aussi d’être averti, par SMS, notifications et courriel, lorsqu’une présence sera détectée.

Le paramétrage est assez poussé. Je vous conseille, d’ailleurs, de faire un tour dans le menu pour personnaliser au mieux le comportement de la caméra. Vous pouvez par exemple modifier la sensibilité en fonction du type d’animal qui vous tient compagnie et délimiter une zone de détection plus précise si nécessaire. Un planificateur d’activation ou désactivation vous permet de programmer la détection. Si la localisation de votre smartphone est toujours allumée, elle peut être utilisée pour mettre en route l’alarme lors de votre départ de votre domicile ou l'éteindre à votre approche.

Le dispositif peut aussi être couplé au système "Nest" ou "Alexia" d’Amazon pour commander le système à la voix. Il est prévu pour fonctionner avec les instructions automatiques du site "IFFT.com".

Vie privée

La Somfy One comporte un volet, qui masque la caméra, commandé depuis l’application ou grâce à la localisation. Une fonction bien utile si vous donnez la permission aux autres utilisateurs de regarder les images de la caméra. Il est aussi possible de donner accès à vos voisins à l’appareil pour contrôler l’installation en cas d’intrusion et de déclenchement de la sirène, mais sans donner accès aux images.

Les images sont enregistrées dans le cloud et restent accessibles pendant 24 heures ou 7 jours, si vous souscrivez cette option dans les abonnements. Elles ne sont pas enregistrées directement dans l’appareil sur une carte mémoire. Les images peuvent ensuite être téléchargées sur votre téléphone. Somfy n’a pas accès aux images.

Abonnement

En plus du prix de la caméra (249 €), trois formules d’abonnement sont disponibles.

La version "Basic" (gratuit) permet de regarder uniquement 10 secondes de la vidéo enregistrée lors d’un déclenchement et d’être averti par SMS ou courriel de l’intrusion.

La version "Silver" (4,99 € par mois), outre SMS et courriels illimités conserve un jour d’historique.

La version "Gold" (9,99 € par mois) ajoute à l’abonnement "Silver", un service d’intervention 24h/24h en cas d’intrusion. Pour les trois abonnements, une option pour conserver les images 7 jours est facturée 5 €/mois.

Il est possible de compléter l’installation avec des accessoires comme une télécommande, un détecteur de mouvement intérieur, une sirène supplémentaire...

La Somfy One est un produit très abouti et facile à utiliser, mais n’oubliez pas de calculer le budget total de l’utilisation de l’appareil (achat+abonnement) avant de passer le pas.