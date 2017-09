Pour partager une connexion Internet, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous utilisez le WiFi créé par votre modem et si la réception n'est pas bonne dans certaines pièces, vous installez un répétiteur qui prolonge le signal. Soit vous installez des câbles réseau dans votre habitation ou vous profitez du réseau électrique pour transporter le signal. C'est cette dernière solution que propose Devolo, précurseur dans la technologie dénommée CPL (courants porteurs en ligne), avec le Kit Multiroom (prix: 299,90€). Il rassemble les éléments nécessaires pour assurer une couverture Internet dans votre logement. Le kit se compose de trois boîtiers à brancherr dans vos prises de courant. La firme a eu la bonne idée de prévoir des prises orientables. Si les prises sont trop basses pour accueillir le module; il suffit de les retourner.

Le premier boîtier est relié votre modem et transmet le signal au réseau électrique. Les deux autres créent le réseau Wifi depuis les prises utilisées. Les modules comportent une prise de courant intégrée, pour ne pas perdre d'accès à l'électricité.

Le couplage entre les boîtes est aisé. Il suffit d'appuyer sur un bouton du premier boîtier et de pousser sur un autre sur le second dans un laps de temps de 2 minutes. La procédure est visuellement expliquée dans le manuel.

© Devolo



Vous pouvez en rester là si vous le désirez. Il suffira de connecter vos appareils au réseau WiFi en suivant les indications données à l'arrière des boîtiers. Si vous désirez personnaliser votre réseau, l'accès aux paramètres se fait via le logiciel Devolo Cockpit disponible sur smartphone et ordinateur. L'interface est limpide et compréhensible.

Si vous avez déjà un réseau WiFi, les appareils ont la possibilité de cloner votre réseau en récupérant son nom et l'identifiant de connexion. Une bonne option pour ne pas devoir reconfigurer ses ordinateurs.

Rapidité

Devolo annonce des vitesses de connexion très rapide de 1200 Mbps via la transmission sur les trois lignes du circuit électrique. Lors du test, l'interface de l'application indiquait des vitesses de 460 Mbps. Mais cette vitesse n'est valable que dans le réseau interne de votre maison et entre vos appareils. Le temps de téléchargements dépendra surtout de votre fournisseur d'accès et du matériel disponible. Entrez l'URL "Fast.com" dans votre navigateur et vous connaîtrez la vitesse de téléchargement vers votre appareil.

Par contre si vous disposez d'un serveur où est stockée votre bibliothèque multimédia, la rapidité de diffusion est assurée au moyen du kit Devolo. Vous ne devriez connaître aucun retard dans le diffusion des vidéos. De plus, les modules comprennent deux ports réseau pour raccorder directement un ordinateur ou un disque dur réseau.

Devolo a annoncé à l'IFA une mise à jour du logiciel, disponible en octobre, des boîtiers avec trois nouveautés :