Digital 55 000 montres connectées sont vendues annuellement en Belgique. Elles ont même fait leur entrée dans le panier pour calculer l’inflation. Elles ne sont plus seulement réservées aux "geeks".

J’avais déjà écrit beaucoup de bien de la précédente montre de Samsung la S2. La firme continue dans la même lignée et propose une montre connectée qui contentera beaucoup d’amateurs de trotteuses. Pour 399€ euros, la Gear S3 se décline en deux modèles un "Classic" et un plus baroudeur la "Frontier". Les deux tocantes possèdent des caractéristiques identiques.

Cette montre n’est plus réservée au seul propriétaire de smartphone Android. Elle est maintenant compatible avec les téléphones IOS. En outre, un micro est intégré à l’équipement pour s’en servir comme kit mains libres. Pas forcément discret, mais cette fonction peut s’avérer utilise pour répondre à un appel lorsque vos deux mains sont encombrées.

Les deux modèles résistent également à la poussière et à l’eau (IP68).

Autonome

La montre n’a pas besoin d’être connectée en permanence avec votre téléphone. Dans ce cas, les fonctions d’appel ou de notifications sont absentes, mais elle peut être utilisée comme un bracelet d’activité pour enregistrer vos performances que vous pourrez synchroniser avec vote application préférée. Un GPS est maintenant intégré dans l’appareil. De plus, une mémoire stocke 4 GB de données, par exemple de la musique pour accompagner votre entraînement.

La bague rotative, introduite sur la S2 est toujours autant plaisante à utiliser. Elle permet maintenant de rejeter les appels et les notifications. On peut aussi écrire ou dessiner sur le verre pour convertir le texte en message ou le dessin en émoticônes. Le clavier reprend l’écriture au format "T9" que l’on a connu dans les premiers smartphones.

La recharge de la montre se fait par induction au moyen d’un support fourni. Samsung annonce 4 jours d’autonomie. Le test de la version "Frontier" a montré qu’il faut plutôt la recharger tous les deux jours pour en profiter pleinement.





A noter que les propriétaires de la S2 pourront mettre à jour leur montre pour accéder à des fonctions disponibles dans le dernier modèle. Le système d’exploitation est le système propriétaire de Samsung Tizen. Une caractéristique qui pourrait poser problème pour certaines applications. C’est pourquoi la firme travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs pour optimaliser l’expérience des applications sur sa montre comme par exemple avec la firme de vêtements Under Armour. Il est aussi maintenant possible de gérer Spotify depuis la montre connectée.

Samsung présente d’un bel objet, bien dessiné et pensé dans les moindres détails. Par exemple, le bracelet est compatible avec ceux proposés dans le monde horloger.

On peut, tout de même, regretter le prix, le poids et le côté très masculin de la montre et l’absence de modèle plus féminin. Pourquoi les femmes ne porteraient-elles pas une montre connectée ?