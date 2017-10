60 minutes pour convaincre.

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Benjamin Vasseur, conseiller Innovation Hubs - Banque des Entrepreneurs).

Envie de vous inscrire? Cliquez ici!





PORTRAIT de Billy



La mobilité, à quatre ou deux roues, est un terrain de jeu très apprécié des start-up. Au risque, pour certaines, de s’enliser dans un gros embouteillage ou de connaître une embardée fatale… Alors, pour se donner des chances de réussir, autant venir avec une solution innovante et attrayante pour les usagers de la route. Innovant, Billy l’est assurément. Les deux fondateurs du projet, Guillaume Verhaeghe et Pierre de Schaetzen, sont en effet les premiers à lancer le concept de vélos partagés électriques en “free floating” (on laisse le vélo là où on veut). Leurs deux concurrents (Villo ! et O Bike) ne combinent pas les trois spécificités de Billy (partagé, électrique et “free floating”). Le concept s’inspire très clairement de Scooty, à savoir ces scooters électriques disponibles en libre-service (à Bruxelles et à Anvers), mais aussi de DriveNow, ZipCar ou ZenCar.

“On a énormément parlé avec des usagers à Bruxelles et on a ressenti un gros engouement pour le vélo électrique”, explique Guillaume Verhaeghe, 32 ans, qui a déjà plusieurs start-up à son actif (dont Topino, Djengo et Djump). Le vélo Billy, robuste et fonctionnel, est géolocalisable via une application mobile, réservable (avec un délai maximal de 15 minutes) et libérable avec un cadenas connecté (via Bluetooth). Après des tests techniques durant l’été, Billy a lancé un test en conditions réelles, en septembre, avec une flotte de 150 vélos disponibles sur quelques communes du centre de Bruxelles. “Cela se passe très bien. On a eu une grosse surprise jusqu’ici : les usages sont beaucoup plus fréquents qu’imaginé”. Au printemps prochain, la flotte sera élargie à 500 Billy’s, avec une extension de la zone géographique couverte. Des villes comme Gand et Anvers ont déjà manifesté leur intérêt…

AVIS DU COACH

En général:

Guillaume Verhaeghe est un de ces “jeunes vétérans” du milieu start-up qui a déjà participé à plusieurs aventures entrepreneuriales. J’affectionne ce type de profil parce que plusieurs années ont généralement permis de développer quelque chose que les entrepreneurs débutants n’ont pas : une expérience et un “feeling” sur la bonne manière d’aborder un problème. Ingénieur de gestion, Guillaume dit qu’il a dû “apprendre à désapprendre” pour mieux comprendre les gens, en passant des heures à discuter avec eux pour avoir une perception fine des aspirations de ses futurs utilisateurs.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle :☺☺

Traction client :☺☺

Feedback:



Finançable :☺☺☺

Il y a un élément opérationnel dans la conduite d’un projet comme Billy qui doit être très bien maîtrisé : remplacement des batteries, entretien, localisation, suivi des métriques, ... Cela semble être le cas. Reste à l’opérer, pour grandir au mieux, et à bien sélectionner les futurs marchés.

En général:

Le projet Billy, très séduisant, surfe sur la vague très tendance du vélo électronique en apportant une solution intéressante pour des utilisateurs qui n’ont pas forcément les moyens (ou l’envie) d’investir dans leur propre vélo électrique. Une solution comme Billy permet d’adapter nos moyens de transport à nos besoins réels. Dans une ville comme Bruxelles, cette solution me parle vraiment ! L’avantage du “free floating” est un élément très attrayant. L’expérience des porteurs de projet dans le domaine de la mobilité est un atout pour Billy. Leur ambition de vouloir rendre le service accessible au grand public est bienvenue. Le projet est encore en phase de test. Donc, pour parler financement bancaire, il faudra encore un peu attendre. Mais je ne serais pas surpris de les voir évoluer assez vite. C’est en tout cas ce que je leur souhaite !





Evaluation

Idée :☺☺☺☺

Business modèle : ☺☺☺

Traction client :☺☺☺





Finançable :☺☺