"One Hour Challenge": BobUp

"Je suis déterminé à ce que ça marche !", dit, avec le sourire, Karim Hadni. A 27 ans, ce diplômé de l’école Solvay et ex-consultant en finance auprès de grandes sociétés a l’entrepreneuriat chevillé au corps. En février 2015, il se lance dans le projet BobUp avec son père, actif dans le secteur de la construction durant 25 ans. L’idée ? Mettre en contact, via une plateforme Web, des candidats à la rénovation (ou construction) avec des professionnels de confiance et soucieux du travail bien fait. Fils et père se tournent vers Ergonomic, agence digitale bruxelloise, pour bâtir la plateforme. Djihed Naga (28 ans), patron d’Ergonomic, diplômé lui aussi de Solvay, se lie rapidement d’amitié avec Karim. Le duo de BobUp est sur les rails ! La plateforme a grandi, le "business model" s’est affiné, un premier prêt d’amorçage est décroché.

"BobUp est déjà rentable, assurent Karim et Djihed, même si nous sommes toujours en phase de test. Notre ambition, à terme, est de réaliser 200 projets de rénovation/construction par mois, soit 2 400 par an." Sachant que le budget moyen tourne autour des 12 700 euros, et que BobUp prélève une commission "entre 5 et 10 %" par projet, le compte est vite fait… Une levée de fonds, de l’ordre de 350 000 euros, est prévue en 2017.







AVIS DU COACH (Ben Piquard, Directeur de LeansQuare)



En général:

BobUp est un projet de type "plateforme Web" où se rencontrent une offre de professionnels et des demandes de particuliers. La réussite passe par la capacité des entrepreneurs à satisfaire simultanément offre et demande. On apprécie : 1. le fait que le professionnel ne paie que s’il a une vraie opportunité de business; 2. le fait que ce soit gratuit pour les particuliers; 3. le travail de l’équipe technique pour soigner ce que l’on appelle l’expérience utilisateur.







Evaluation:

Idée : ☺☺☺☺



Business modèle :☺☺☺

Traction client :☺☺

Finançable :☺☺☺☺





Feedback:



BobUp nous a montré, lors du "pitch", une vraie culture du "fact&figures", qui est tout à fait compatible avec une passion du travail bien fait et l’envie de satisfaire ses clients. C’est aussi dans la gouvernance de la startup… Bravo !