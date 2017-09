60 minutes p

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Benjamin Vasseur, conseiller Innovation Hubs - Banque des Entrepreneurs).

PORTRAIT de Camda HR Assistant

Pour une entreprise, la course aux talents n’est pas toujours de tout repos. Elle peut aussi s’avérer onéreuse. Dans le meilleur des cas, elle finira par mettre la main sur le candidat correspondant en tout point au profil recherché. Dans les faits, c’est rarement le cas. Si on en croit les statistiques avancées par Tarig Bouazzati, jeune ingénieur commercial (école Solvay) et cofondateur de Camda HR Assistant, la probabilité de dénicher le bon candidat ne serait que de 48 %… La politique de recrutement se résumerait donc à un jeu de pile ou face ! Les outils traditionnels du recrutement – dont les fameux entretiens d’embauche - sont sources d’inefficacités (dont les stéréotypes que peuvent entretenir les recruteurs en découvrant les candidats). Les techniques de recrutement sont toutefois en pleine transformation. Sous l’impact des nouvelles technologies digitales, on assiste au développement de solutions qui automatisent certaines étapes du processus de recrutement. C’est le cas, par exemple, de l’apparition du “chatbot” (logiciel conversationnel).

Avec Camda HR Assistant, Tarig Bouazzati et son associé Alexandre Anoutchine ambitionnent de franchir une étape supplémentaire en développant une plateforme en ligne intégrant une interface vocale et de l’intelligence artificielle. “Cet été, nous avons déjà pu tester notre outil auprès d’étudiants diplômés d’écoles de commerce”, indique M.Bouazzati. “L’étape suivante est d’aller à la rencontre d’entreprises pour leur montrer les avantages (gains de temps, d’argent, d’efficacité,…) qu’ils peuvent tirer de Camda.” La jeune pousse semble déjà sur de bons rails : en juin, elle a remporté le grand prix de la douzième édition du “Boostcamp” organisé par le Microsoft Innovation Center (Mic) de Bruxelles. Une récompense qui est de bon augure pour la suite de l’aventure !

AVIS DU COACH

En général:

Les nouvelles technologies sont toujours porteuses de nombreuses promesses. L’équipe de Camda s’attaque ici à un triple problème fort intéressant lors des processus de recrutement : le temps que prennent les premières interviews, le peu d’efficacité de celles-ci et les biais qui sont inévitables dans ce genre de processus. L’idée de Camda HR Assistant, qui relève un peu de la science-fiction, serait de remplacer l’homme par une machine, dépourvue d’émotions, pour mener une conversation avec un candidat et analyser, sans biais, l’ensemble de la conversation.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle :☺☺

Traction client :☺

Finançable :☺☺

Feedback:





AVIS DE L'EXPERT



En général: Un porteur de projet très dynamique, avec un profil qui colle bien à celui-ci. Le marché du recrutement est en pleine transformation, que ce soit en Belgique ou en Europe, et le diagnostic de Camda est pertinent. Si l’idée n’est pas spécialement nouvelle dans un secteur très concurrentiel, le projet Camda se démarque par son business model et sa volonté de devenir une véritable “market place” en promettant une meilleure adéquation entre les candidats à l’emploi et les besoins des entreprises. Attention, toutefois, au positionnement que Camda prendra dans le futur : est-ce un outil d’aide au recrutement ou une véritable plate-forme de recrutement ? D’un point de vue financier, même si les porteurs du projet ont déjà une vision budgétaire assez claire, je ne pense pas qu’on puisse envisager, à ce jour, de crédit bancaire.

Evaluation:

Business modèle : ☺☺☺ Traction client :☺☺



Le porteur du projet a un vrai sens de l’analyse du marché et de l’état des technologies. Une vision à la fois réaliste et ambitieuse. Je lui recommande d’approcher le marché en mode “early adopter” ou de recherche et développement, et de positionner Camda HR plutôt comme un “think tank”, ou un intégrateur-innovateur de technologies HR, que comme un fournisseur de solutions clé en mains.