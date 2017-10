60 minutes pour convaincre.

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Benjamin Vasseur, conseiller Innovation Hubs - Banque des Entrepreneurs).

Envie de vous inscrire? Cliquez ici!





PORTRAIT de Commuty



Commuty vient de fêter son deuxième anniversaire. Et la jeune pousse de l’Axisparc, à Mont-Saint-Guibert, a déjà bien grandi. Aujourd’hui, elle peut faire valoir un service non seulement cohérent et pertinent, mais aussi un joli portefeuille de clients. On citera AG Real Estate, Deloitte, Athlon, L’Oréal, GSK, ULB et UCL, etc. La proposition de valeur de Commuty, il est vrai, est alléchante : aider les entreprises à faire des économies en impliquant leurs employés et à se construire une image attrayante. “Nous proposons deux choses”, expliquent Anne-Claire Vanfleteren, co-fondatrice de Commuty, et Nicolas Verstraete, ex-cadre chez Engie qui a rejoint la start-up en mai dernier. “D’une part, l’analyse des besoins de l’entreprise en termes de mobilité de ses employés, avec la construction d’une solution globale et un accompagnement. D’autre part, la mise en place de cette solution à travers une plateforme Web et une application mobile.” Ladite solution passe, dans une première phase, par l’optimisation des places de parking mises à la disposition du personnel.

“Le parking sert souvent de levier pour des solutions plus globales, faisant intervenir le covoiturage et le vélo.” Face à des acteurs qui proposent le plus souvent une seule de ces solutions (Blablacar, BePark, Kowo,…), Commuty fournit une réponse intégrée. La start-up, qui emploie actuellement cinq personnes, entend désormais accélérer son développement et s’étendre vers la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. Commuty, qui a déjà opéré une première levée de fonds de 250 000 euros auprès d’un investisseur privé, est engagée dans un deuxième tour plus ambitieux (1,7 million). De quoi embaucher deux responsables commerciaux pour attaquer les marchés français et hollandais, et continuer à développer l’automatisation de la solution Commuty.

AVIS DU COACH

En général:

Commuty est assez archétypique dans le paysage des start-up. Elle s’apparente à un des pivots de la défunte Djengo. Au départ d’une “app” de covoiturage, la société a évolué sous la houlette de Anne-Claire Vanfleteren pour inclure une série de services aux entreprises dans la gestion de leur politique de mobilité. Le parking intelligent et l’usage raisonné du vélo sont venus s’ajouter et permettent une complémentarité assez remarquable. En modèle SaaS, le service est abordable et tarifé par utilisateur par mois.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle :☺☺

Traction client :☺☺

Feedback:



Finançable :☺☺☺

L’évolution de Commuty s’inscrit parfaitement dans l’air du temps. Une véritable offre intégrée de “smart mobility”, que chaque responsable mobilité d’entreprise devrait à tout le moins considérer. L’approche actuelle d’utiliser la gestion des parkings comme “point d’entrée” au sein des entreprises est pleine de sens. Un “product market fit” a été trouvé et il est approprié de chercher des fonds pour permettre de grandir, y compris à l’international.

En général:

Commuty a très bien ciblé un problème qui concerne de nombreuses entreprises. Le parking est devenu un facteur important du confort de toute personne se rendant au travail en voiture. Surtout, Commuty y associe un enjeu plus large, celui de la mobilité responsable et durable. Le positionnement et le point d’entrée sont très bien choisis, d’autant plus que Commuty propose aux entreprises de diminuer un poste de coûts souvent important (parkings) avec une application multi-solutions très pratique et très complète. Le business plan semble bien défini. Le budget estimé pour grandir ces deux prochaines années est important. D’un point de vue bancaire, ils peuvent prétendre, si besoin, de faire financer une partie par la voie bancaire.





Evaluation:

Idée :☺☺☺☺

Business modèle : ☺☺☺

Traction client :☺☺☺





Finançable :☺☺☺