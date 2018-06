60 minutes pour convaincre.

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Benjamin Vasseur, conseiller Innovation Hubs - Banque des Entrepreneurs).



Envie de vous inscrire? Cliquez ici!





PORTRAIT de Cura Services

Le projet Cura Services, explique Pauline Dubois, est parti de “l’histoire terrible” de ses grands-parents. Une histoire assez banale, somme toute, dans le sens où elle concerne énormément de monde. “Dans la famille, malgré leur âge, on pensait que tout se passait bien pour eux. Mais en creusant un peu, j’ai découvert que ce n’était pas le cas.” Alors qu’elle travaillait depuis deux ans pour un grand cabinet d’audit, cette jeune diplômée de l’Ihecs décide, en 2013, de lâcher tout pour prendre en main l’accompagnement de ses grands-parents étant donné l’absence de solutions adaptées, et accessibles financièrement, pour leur venir en aide. Par accompagnement, M me Dubois vise tout ce qui touche à la charge administrative (paiement des factures, gestion du courrier, suivi médical, aide à l’aménagement du domicile, procédures liées à la fin de vie, etc.). Début 2017, Pauline Dubois décide d’en faire sa profession et crée Cura Services.

Sa proposition de valeur est la suivante : offrir une assistance administrative “personnalisée, qualifiée et de proximité” aux seniors, en mettant en œuvre les moyens humains et techniques pour organiser au mieux leur quotidien. Pratiquement, Cura Services prend en charge l’organisation et le suivi de démarches administratives, mais sans prendre de décisions à la place des clients. Pauline Dubois s’est entourée de “Curanizers”. Soit un réseau de 8 personnes (4 en Wallonie, 3 à Bruxelles et 1 en Flandre), qui, après une première visite gratuite chez le client (typiquement, une femme de plus de 70 ans qui à domicile ou dans une résidence-service), va devenir la personne de référence. Cura Services, qui se rémunère à raison de 50 euros par heure (TVA comprise), a développé une offre de 5 services : aide à la gestion administrative, accompagnement et gestion du quotidien, adaptation du lieu de vie, préparation au futur et “dossier de vie”.

L’avenir de Cura Services ? “On vise 15 Curanizers dès cette année et le développement d’un outil IT, ce qui passera par une levée de fonds”, conclut M me Dubois.





AVIS DU COACH

En général:

Comme souvent, c’est une histoire personnelle qui met Pauline Dubois sur la chemin de l’entrepreneuriat. En réalisant que la demande est beaucoup plus répandue qu’imaginé, elle met au point une méthodologie qui peut mettre les personnes âgées en confiance. L’aîné garde la mainmise sur tout, mais ses factures et autres paperasseries sont épluchées, vérifiées et classées par Cura Services.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle :☺☺

Traction client :☺☺

Feedback:



Finançable :☺☺

On saluera d’abord la belle finalité sociétale de ce projet : rendre davantage d’autonomie aux ainés sur le plan administratif. Un projet de service est toujours difficile à “scaler” (mettre à l’échelle), surtout quand on travaille sur des sujets avec qui il s’agit de développer une relation de confiance. C’est en soignant ces points d’assurance-qualité, ainsi que de proximité de relation, que Cura Services assurera sa croissance.





En général:

Quand j’ai en face de moi un projet comme Cura Services, projet issu d’une expérience personnelle, c’est déjà un atout. Pauline Dubois s’attaque à une problématique de plus en plus importante dans notre société. Nous sommes tous conscients des défis liés au vieillissement de la population. Parallèlement, le monde évolue de plus en plus rapidement, notamment sous l’effet de nouvelles technologies. Dans ce contexte, on se préoccupe souvent des problèmes de mobilité ou de soins auxquels les personnes âgées sont confrontées, alors que la gestion administrative de leur quotidien, à laquelle Cura Services entend apporter une solution, est un point tout aussi important de leur autonomie. Je suis convaincu par l’idée et la solution de Cura Services. La traction sera présente. En revanche, tout le monde ne dispose sans doute pas des moyens financiers pour faire appel à ce type de solution.





Evaluation:

Idée :☺☺☺☺

Business modèle : ☺☺☺

Traction client :☺☺☺

Finançable : ☺☺☺





Retrouvez plus d’informations et de conseils à destination des entrepreneurs sur le blog BizCover.