60 minutes pour convaincre.

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Benjamin Vasseur, conseiller Innovation Hubs - Banque des Entrepreneurs).



PORTRAIT de FindYourPlace

Trouver une salle qui correspond à ses besoins, c’est un peu comme trouver chaussure à son pied : cela peut être galère ! Non pas que l’offre soit réduite. Que du contraire ! On croule souvent sous les propositions. Mais cela prend du temps de comparer les offres et de s’assurer que le lieu choisi répondra vraiment à ses besoins. Car, au-delà de la localisation, les besoins peuvent différer grandement selon qu’il s’agit d’un anniversaire, d’un mariage, d’un enterrement, d’une fête d’entreprise, d’un séminaire ou d’un congrès. Faut-il un service traiteur ? Un parking ? Un jardin ? De la vaisselle ? Un accès PMR ? Le client cherche-t-il un lieu de prestige (château, abbaye,…) ou insolite ? Pour 10, 100 ou 200 personnes ? La liste des critères est longue.

Après douze années comme employée dans le marketing digital, Ingrid Hick s’est lancé le défi de créer un outil de recherche capable de dénicher, en quelques clics, “la bonne salle en fonction de ses besoins.” C’est d’autant plus utile, explique cette pétillante entrepreneuse liégeoise, que le marché de la location de salles n’est pas encore entré dans l’ère du numérique. “La visibilité des établissements sur Internet est assez catastrophique. Les sites sont soit vieillots, soit inexistants”, dit-elle.

La spécificité de la plateforme FindYourPlace est d’offrir un large éventail de critères de sélection, ce qui permet d’obtenir un listing de salles répondant le mieux à la demande du client. Chaque proposition conduit à une page Web avec des photos, un texte de présentation, une carte de localisation, les coordonnées des propriétaires ou gérants, un module de prise de rendez-vous, les tarifs,… La plateforme, accessible depuis le 16 avril, propose déjà plusieurs dizaines d’établissements dans la Province de Liège. Et l’offre croît de jour en jour. Le site proposera aussi bientôt des salles de restaurant et de bar à louer.

AVIS DU COACH

En général:

Ingrid Hick a travaillé pour les “Pages d’Or”, une institution… du siècle passé. De nos jours, les annuaires sont devenus numériques, une opportunité qu’elle a voulu mettre à profit en créant FindYourPlace. Le concept est assez classique : une place de marché qui met en relation les loueurs de salles (restaurants, châteaux, salles de séminaires,…) avec les divers publics qui en cherchent (mariages, fêtes, séminaires,…). Un moteur de recherche très détaillé permet d’effectuer une recherche sur une multitude de critères Un business modèle étagé fait payer les salles pour leur visibilité sur la plateforme.

Evaluation:

Idée :☺☺

Business modèle :☺☺

Traction client :☺☺

Feedback:



Finançable :☺☺

Beaucoup d’assurance chez cette entrepreneuse. Imbibés de l’approche “lean startup”, nous aurions cherché à tester (à échelle réduite, sur des prototypes) l’appétit du public pour un tel foisonnement d’options de recherche. On conseillerait également la prudence en matière de dépenses, d’engagements, tant que les rentrées ne sont pas davantage assurées.





En général:

On aurait pu imaginer qu’en 2018, on pouvait tout trouver sur Internet. Nous avons donc été surpris d’apprendre qu’aucun site ne proposait de sélection de salles pour l’organisation de vos événements privés. FindYourPlace s’est donc engouffré dans la brèche. Le site est actif et propose aujourd’hui plus de 150 salles. La proposition est séduisante : une location supplémentaire permet de rembourser votre abonnement annuel. Outre la visibilité accrue, FindYourPlace améliore la qualité de l’annonce en l’agrémentant de photos prises par un professionnel et un texte de présentation bien rédigé. Ingrid a intelligemment choisi son business modèle en étant rémunérée directement par les propriétaires de salles plutôt qu’en prenant un pourcentage sur les réservations : elle évite ainsi de se faire court-circuiter. La force du concept réside en outre dans le nombre de clients potentiels : des grandes salles prestigieuses aux plus petits restaurants. L’offre de FindYourPlace est pour l’instant localisée en région liégeoise. Le prochain défi sera donc d’étendre la couverture et de s’imposer comme référence en la matière.

Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle : ☺☺☺☺

Traction client :☺☺☺

Finançable : ☺☺





