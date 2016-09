"One Hour Challenge": Hello Kot

Digital



PORTRAIT de Hello Kot







Peut-on encore parler de "jeune pousse", à propos de Hello Kot, quand on sait que la création de la société remonte déjà à 2007 ? Une éternité !

"Factuellement, Hello Kot n’est plus vraiment une start-up", répond Nicolas Sauvar, fondateur du projet. "Mais l’esprit start-up, lui, reste bien présent !" Il y a neuf ans, en tout cas, Hello Kot innovait très clairement dans l’univers des "petites annonces" ciblées sur les propriétaires de kots et les étudiants en quête d’un logement sur les campus universitaires. Facebook n’était pas encore entré dans les mœurs; les étudiants recourraient à Immoweb et aux affichettes punaisées aux valves des facultés. "La recherche d’un kot était assez pénible." Alors jeune développeur Web, cet ingénieur civil de formation lance un premier site de mise en contact entre proprios et étudiants à Liège. M. Sauvar a une double préoccupation : "simplifier et sécuriser" la recherche de kot.

Aujourd’hui, la start-up, composée de quatre personnes (dont Marco D’Ascenzo, associé de Nicolas Sauvar), rassemble près de 90 % des propriétaires de kots à Liège ! En 2009, Bruxelles et Namur ont été ajoutées. Plus récemment, ce sont Louvain-la-Neuve et Mons qui ont rejoint la plateforme. "On tourne avec environ 4 000 proprios très fidèles, 20 000 logements et 25 000 étudiants inscrits par an", indiquent MM.Sauvar et D’Ascenzo. Les chiffres de fréquentation du site sont en croissance lente, mais constante, depuis 2007 (lire ci-dessous). Financièrement, les revenus sont restés très modestes jusqu’en 2015.



Mais les choses sont en train de bouger puisque, pour cette année, Hello Kot table sur un chiffre d’affaires de 55 000 euros (+45 % par rapport à 2015). "Il reste un potentiel commercial important, notamment en étendant nos activités en Flandre et en affinant notre modèle économique (NdlR : seuls les proprios paient pour figurer sur Hello Kot)", assure Nicolas Sauvar.







AVIS DU COACH (Ben Piquard, Directeur de LeansQuare)

En général:

Hello Kot est un acteur de niche qui s’est imposé comme le leader d’un domaine très pointu. Tout est dans les détails et la qualité d’exécution : c’est bien fait et les utilisateurs apprécient. Le challenge d’Hello Kot est de continuer à grandir pour pouvoir devenir une véritable PME. La nature même de leur business (les kots d’étudiants) les place dans un "cycle de vie" long (1 fois par an, en parallèle du rythme scolaire).







Evaluation:

Idée :☺☺☺☺

Business modèle :☺☺☺

Traction client :☺☺☺☺☺

Finançable :☺☺☺

Feedback:



En y regardant de plus près, on constate qu’Hello Kot n’est pas loin de 4 000 propriétaires, satisfaits, près de 100 000 étudiants, 600 000 messages échangés et pas loin de 6,5 millions de pages vues… Une réflexion à mener est de se demander si un tel "trésor de guerre" (le concept de trésor de guerre est ce que l’entrepreneur "accumule" au fil du temps et qui augmente la valeur de son entreprise) peut faire l’objet de nouveaux services.