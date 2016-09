"One Hour Challenge": Himeta

Digital

Ils sont trois : le "techno freak" autodidacte (Youri Balcers), l’entrepreneur (Alain Boribon) et le financier (Thibaut Martens). "J’ai d’abord rencontré Alain", explique Thibaut, "et, il y a un peu moins d’un an, on a rencontré Youri. On a alors décidé de créer Himeta à trois." Ce qui les rassemble aujourd’hui, c’est le projet que Youri - ingénieur du son depuis vingt ans - nourrissait depuis un bon bout de temps : trouver la parade technique pour stopper l’hémorragie de l’industrie musicale en permettant aux différents maillons de la filière (artistes, producteurs, etc.) de percevoir leur juste dû. Rien que ça ! "La cause de l’effondrement de tout ce secteur, qui pèse au minimum 15 milliards de dollars, est liée fondamentalement à l’identification des fichiers musicaux numériques."Pour Youri Balcers, les métadonnées de ces fichiers sont bien trop fragiles pour garantir une traçabilité fiable. De là est né le projet Himeta (acronyme de "High quality meta data") qui, sans entrer dans les arcanes de l’algorithme développé par M. Balcers, vise à doter chaque fichier d’un identifiant "unique, indélébile et inviolable." Actuellement en phase de test, la technologie Himeta passera à l’étape de l’industrialisation dès l’année prochaine.Des premiers partenaires potentiels ont été approchés (comme la Sabam ou Tracklib). La start-up s’est aussi dotée d’un comité d’experts, où figure déjà le professeur Jean-Jacques Quisquater. Une levée de fonds est sur les rails. "A court terme", confie Thibaut Martens, "nous avons besoin de 100 000 euros. Pour 2017, on évalue nos besoins à 500 000 euros".





AVIS DU COACH (Ben Piquard, Directeur de LeansQuare)

En général:

Himeta est un projet comme je les aime, pointu, spécialisé et porté par de vrais experts dans leur domaine. Nous sommes dans du "B2B", ce qui présente l’avantage évident de pouvoir savoir rapidement si l’idée tient la route ou pas. En gros, un projet "B2B" se lance non pas en développant le projet dans un labo, mais en trouvant quelques "early adopters", des clients potentiels passionnés et enthousiastes, qui acceptent d’essuyer les plâtres avec l’équipe de projet en échange d’un accès privilégié à la start-up et à son codéveloppement.





Evaluation:

Idée :☺☺☺☺

Business modèle :☺☺☺

Traction client : ☺

Finançable :☺☺☺

Feedback:



Dans un domaine aussi pointu, l’idée d’Himeta de s’entourer d’un "advisory board" est une excellente approche à encourager. Il faut toutefois garder en tête que nous sommes ici dans le domaine de la haute technologie où le temps est le principal ennemi du porteur de projet : 50 % de ce qui existe aujourd’hui dans l’IT n’existaient pas il y a 18 mois… Il importe donc de se hâter lentement !