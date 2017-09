60 minutes pour convaincre.

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Benjamin Vasseur, conseiller Innovation Hubs - Banque des Entrepreneurs).

PORTRAIT de Kazidomi



Ce n’est pas la première fois que “La Libre Entreprise” évoque la start-up bruxelloise Kazidomi. Voici tout juste un an, on avait fait écho aux premiers pas du projet initié par Emna Everard et Alain Etienne (qui sortaient alors à peine de l’école de commerce Solvay). Dans le cadre de leur mémoire de fin d’études, le duo avait développé le concept d’un site d’e-commerce dédié aux produits bio/santé (hors produits frais).

Douze mois plus tard, Emna Everard et deux collaboratrices – M.Etienne, toujours actionnaire, n’est plus opérationnel au sein de la start-up – ont déjà parcouru du chemin. “Avec 1 000 produits, on a triplé notre offre”, détaille la jeune entrepreneure. “On a ajouté des produits en propre, compléments alimentaires et des cosmétiques, et on prévoit d’introduire des aliments pour animaux. Notre objectif est d’atteindre les 2 800 références d’ici juin 2018.” Les clients, au nombre de 650, peuvent faire leur shopping à l’aide de filtres en fonction de leurs intolérances alimentaires ou, tout simplement, de leurs goûts.

Kazidomi fait valoir une double spécificité pour convaincre et, surtout, fidéliser ses (futurs) clients. Un : tous les produits qu’on peut y acheter sont présélectionnés et validés par des experts (médecins, nutritionnistes, diététiciens). Deux : un système d’abonnement donnant droit à d’importantes réductions sur les achats. “Dans cinq ans, on aimerait être le Colruyt de l’alimentation bio en ligne, avec une position de leader sur les différents marchés où nous serons présents.” Actuellement, 70 % des achats se font en Belgique, 15 % en France et le solde aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Dans ses cartons, Kazidomi prévoit aussi le lancement d’une application mobile.

AVIS DU COACH

En général:

Une nième start-up dans le domaine de l’alimentation saine ? Certes, manger sainement reste compliqué et cher. C’est une vraie tendance, néanmoins. Ici, l’ambition est de proposer “en ligne” tout ce que l’on peut acheter dans un magasin bio (hors produits frais, à trouver sur des marchés). En quoi ce projet est-il vraiment original ? Kazidomi ressemble à une idée simple, mais elle est fort bien pensée. L’équipe met en avant les forces spécifiques de l’e-commerce, notamment dans l’usage de filtres (sans sucre, sans gluten,…) et la pédagogie des produits. Un concept de carte de membres donne également droit à de substantielles réductions. Bref, Kazidomi, c’est autre chose qu’un bête magasin bio de plus.





Evaluation:

Idée :☺☺☺☺

Business modèle :☺☺☺

Traction client :☺☺

Finançable :☺☺☺

Feedback:







AVIS DE L'EXPERT



En général: Si, de prime abord, le projet de Kazidomi ne me semblait pas novateur, la présentation m'a clairement fait changer d'avis et même convaincu de tester cette solution d'e-commerce.



En effet, s’attaquer au marché des produits naturels, bio, sains pour la santé, etc., n’est pas vraiment neuf. Mais avec son positionnement et sa stratégie, Kazidomi se démarque de ses concurrents : allier la facilité d’une plateforme d’e-commerce avec des prix très concurrentiels, une livraison rapide et, surtout, une sélection de produits validée par des spécialistes en nutrition. Le projet est donc très séduisant.



Après un an, la start-up a déjà bien mûri et se trouve dans une belle phase de croissance, avec un management qui n’hésite pas à se remettre sans cesse en question afin d’évoluer. Les perspectives sont très prometteuses.

Evaluation: Idée :☺☺☺ Business modèle : ☺☺☺ Traction client :☺☺☺ Finançable :☺☺☺



Je reste fan des start-up qui se basent sur des vraies tendances. La question fondamentale n’est pas l’idée, mais son exécution. L’équipe a une vraie vision stratégique : dans cinq ans, être le “leader discount” en ligne pour l’alimentation bio/saine. Un positionnement de niche vraiment (très) bien vu.