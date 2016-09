"One Hour Challenge": Oh-Chef

Digital



PORTRAIT de Oh-Chef



La cuisine est un terrain qui inspire les start-up. On ne compte plus les plateformes culinaires, ce qui impose, pour les nouveaux venus, de se différencier. C’est ce qu’a fait Oh-Chef , “jeune pousse” bruxelloise dont le lancement remonte à 2014. Ils sont trois, entrepreneurs et fondus de gastronomie, à s’être lancés dans l’aventure : Thierry Lahaye (“le pragmatique”), Xavier Jeunejean (“l’hyper-enthousiaste”) et Frédéric Lempereur (“le marketeur”).



Consultant indépendant en stratégie et organisation de PME ( “Mais petit, je voulais faire l’école hôtelière, ce que mon papa a refusé !” ), M. Lempereur résume la problématique à laquelle répond Oh-Chef de la manière suivante : “On a tous vécu ces repas du samedi soir où la maîtresse de maison passe l’essentiel de son temps en cuisine et ne voit pas ses invités !” . La réponse du trio consiste à faire venir chez soi un… top chef ! Lequel fera les courses, préparera le repas dans votre cuisine et quittera les lieux en laissant ladite cuisine dans son état initial. Mais quel chef ? Une cinquantaine de professionnels, dont plusieurs étoilés (comme Lionel Rigolet, parrain du projet Oh-Chef), et une brigade d’amateurs passionnés. Le client choisit donc son chef et sélectionne le menu en fonction de son budget. Après avoir validé la formule auprès des particuliers à Bruxelles et en Wallonie, Oh-Chef s’est lancé, l’an dernier, dans l’événementiel pour les entreprises.



La start-up s’apprête aussi à lancer des formules “Buffets” et “PopupChef”. Et ça marche ! Inférieure à 30 000 euros en 2014, la marge brute de Oh-Chef dépassera les 230 000 euros cette année. “On a démontré la rentabilité du business en Belgique francophone.



Notre objectif, à présent, est de donner un coup d’accélérateur au projet” , explique Frédéric Lempereur. Sur le plan géographique, la start-up va s’étendre en Flandre (avec 8 chefs, pour démarrer), mais aussi au Luxembourg et en France. Le besoin de financement pour accompagner cette croissance est évalué à 800 000 euros.



AVIS DU COACH (Ben Piquard, Directeur de LeansQuare)

En général:

J’avais déjà eu la chance de rencontrer Oh-Chef lorsqu’ils ont gagné une finale du “Boostcamp” du Microsoft Innovation Center de Bruxelles. Depuis ces (quasi) 18 mois, Oh-Chef a bien avancé et le projet a pris le temps d’installer tous les ingrédients d’une belle recette… de start-up. Ils prennent le temps de se hâter lentement, bravo !





Evaluation:

Idée :☺☺☺☺

Business modèle :☺☺☺☺

Traction client :☺☺☺☺

Finançable :☺☺☺☺☺

Feedback:

Avec Oh-Chef, on voit qu’une même idée (inviter un chef à cuisiner chez vous) peut parfois être déclinée sous différentes formes. La version “particuliers” (“B2C”, pour “business-to-consumers”) peut facilement devenir une version “B2B” (“business-to-business”). On retiendra que ce type de projet assure son succès dans le “last miles détails”… Les petits détails qui font toute la différence, ce qu’Oh-Chef démontre depuis maintenant plusieurs mois et à qui l’on souhaite beaucoup de succès pour les années à venir.