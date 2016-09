"One Hour Challenge": Panora.me

Digital

Envie de vous inscrire? Cliquez ici!





PORTRAIT de Panora.me



Raphaël de Borman a quitté Eventattitude, société d’événement qu’il a fondée et dirigée durant plusieurs années, le 1er avril dernier. Besoin de changer d’air… Besoin aussi d’une nouvelle aventure entrepreneuriale. Il ne lui faudra pas très longtemps pour redémarrer. En juin, son projet Panora.me est finaliste du “Boostcamp” organisé par le MIC (Microsoft Innovation Center). Dans la foulée, il décroche un premier contrat avec la Ville de Bruxelles, dont l’échevin du Tourisme est à la recherche de nouveaux outils pour redorer le blason de la capitale après les attentats du 22 mars. La solution proposée par la start-up est dans l’air du temps : elle consiste à surfer sur la mode du “selfie” afin de promouvoir, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, des sites touristiques emblématiques. “L’idée est de transformer le touriste en ambassadeur d’un lieu dès lors qu’il partage un contenu”, résume l’entrepreneur.



Pratiquement, en se connectant avec son smartphone à une application et en se positionnant sur une “selfie station”, elle-même reliée à un “boîtier” placé en hauteur sur un bâtiment, le touriste va pouvoir réaliser un “selfie panoramique”. “Ce selfie a la forme d’une courte vidéo en “dézooming” qui, au départ d’un plan serré sur le touriste, va offrir un point de vue complet du lieu”, détaille M. de Borman. Testé du 8 au 28 août à la Grand-Place et à l’Atomium, le dispositif a connu un joli succès puisque près de 20 000 “selfies panoramiques” ont été pris et que, via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), ils ont touché environ 1,5 million de personnes.



Panora.me était aussi présent à Francorchamps (Grand Prix de F1) et au Pukkelpop. L’objectif, à terme, serait de pouvoir commercialiser le dispositif auprès de trois secteurs prioritaires : offices du tourisme, parcs d’attractions et clubs de vacances. Une première levée de fonds à hauteur de 400 000 euros est en préparation.



AVIS DU COACH (Ben Piquard, Directeur de LeansQuare)

En général:

Réconcilier “selfie” et photo panoramique d’un lieu, d’un événement, d’un parc d’attractions ou d’un festival, est une idée dont on ne peut pas savoir a priori si elle va marcher ou pas… sans l’avoir essayée ! A ce propos, j’invite le lecteur à s’intéresser au courant “Lean”, dont une des propositions clés est qu’au lieu d’avoir un avis, il peut se faire un avis : tester, expérimenter, essayer. Panora.me a suivi cette approche, avec succès.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle :☺☺☺☺

Traction client :☺☺☺☺

Finançable :☺☺☺☺

Feedback:









Il est très positif car ce projet est à la fois “B2B” (Panora.me propose ses services à des lieux, des organisateurs d’événements,…) et “B2C” (ce sont les visiteurs qui en profitent… et font la promotion du lieu en partageant leurs vidéos).